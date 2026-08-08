Lionel Messis Vater und Agent Jorge Messi stirbt im Alter von 68 Jahren

Jorge Messi, der Vater und langjährige Agent der argentinischen Fußballlegende Lionel Messi, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Laut Infobae und lokalen Berichten starb der Geschäftsmann am Freitag nach langer schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Rosario. Goal.com berichtet .

Dieser schwere Verlust ist ein großer Schlag für die gesamte Familie Messi. Jorge Messi spielte eine absolut unvergleichliche und bedeutende Rolle beim Aufstieg seines Sohnes an die Spitze des Weltfußballs und betreute Lionels Karriere von Anfang bis Ende eng.

Die Rolle des Vaters bei der Entwicklung eines Fußballers

Die Geschichte, wie Lionel Messi zu einem der größten Fußballer der Welt wurde, ist ohne den Einfluss seines Vaters nicht vorstellbar. Besonders deutlich zeigte sich dies in den frühen und schwierigsten Jahren der Karriere des späteren Stürmers.

Als Lionel als Kind von Südamerika nach Europa zog, um sich dem FC Barcelona anzuschließen, beschloss sein Vater, ihn persönlich zu begleiten. Der Rest der Familie blieb zunächst in Rosario und bewältigte die Schwierigkeiten des Übergangs.

In dieser von tiefgreifenden Veränderungen und Ungewissheit geprägten Zeit war Jorge eine wichtige emotionale und praktische Stütze für seinen Sohn. Er half ihm eng dabei, sich an das völlig neue Leben in Europa zu gewöhnen.

Profikarriere und Management

Als Lionel älter wurde und seine Profikarriere eine globale Dimension annahm, erweiterten sich auch Jorges Aufgaben ganz natürlich. Er übernahm das Management der anspruchsvollen beruflichen Angelegenheiten seines Sohnes auf höchstem Niveau.

Jorge Messi war über viele Jahre einer der wichtigsten Vertreter seines Sohnes im Fußball. Er war direkt an den bedeutendsten Entscheidungen auf Lionels außergewöhnlichem Weg im Fußball beteiligt.

Dank seiner selbstlosen Arbeit konnte sich die argentinische Fußballlegende ganz auf seine Leistungen auf dem Platz konzentrieren, im Vertrauen darauf, dass seine geschäftlichen Angelegenheiten sicher geregelt waren.