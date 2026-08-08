Apples legendärer Mac Pro wird 20 Jahre alt

Vor genau zwanzig Jahren stellte Apple den ersten Mac Pro Desktop-Computer seiner Geschichte vor. Das Gerät markierte den Beginn einer neuen Ära für den amerikanischen Technologiekonzern, denn mit diesem Modell schloss das Unternehmen den Übergang von PowerPC-Prozessoren zur Intel-Architektur ab. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der erste Mac Pro zu einer ultimativen Lösung, die für ihre Zeit eine beispiellose Rechenleistung bot. Der Computer basierte auf Intel-Prozessoren der Serverklasse und ermöglichte dadurch eine deutlich höhere Leistung.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die höchste angebotene Konfiguration war mit zwei Dual-Core-Xeon-5160-Prozessoren ausgestattet, die mit bis zu 3 GHz getaktet waren. Experten zufolge erzielte diese Hardware abhängig von der Software ungefähr die doppelte Leistung des Vorgängermodells Power Mac G5.

Auch bei der Grafik standen den Nutzern zahlreiche Optionen zur Verfügung. Die Basisversion war mit einer GeForce 7300 GT-Grafikkarte ausgestattet und konnte auf eine ATI Radeon X1900 XT oder NVIDIA Quadro FX 4500 aufgerüstet werden. Der RAM ließ sich außerdem von 1 GB bis 16 GB konfigurieren.

Design und spätere Veränderungen

Interessanterweise entschied sich Apple trotz des Wechsels auf eine neue Plattform damals dafür, das äußere Erscheinungsbild nicht zu verändern. Daher wurde der erste Mac Pro in einem großen, robusten Gehäuse gefertigt, das das Design seines Vorgängers, des Power Mac G5, vollständig beibehielt.

Mit der Zeit entwickelte sich die Technologie weiter, und das Unternehmen wechselte vollständig zu Prozessoren auf Basis seiner proprietären Apple-M-Architektur. Dadurch ging der Bedarf am für sein großes Gehäuse bekannten Mac Pro allmählich zurück, und Apple bevorzugte stattdessen kompaktere Mac Studio Modelle. Das neueste Mac Pro Modell erschien 2023 mit dem M2 Ultra Chip.