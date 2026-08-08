Apples legendärer Mac Pro wird 20 Jahre alt

·47·Technologie
Apples legendärer Mac Pro wird 20 Jahre alt

Vor genau zwanzig Jahren stellte Apple den ersten Mac Pro Desktop-Computer seiner Geschichte vor. Das Gerät markierte den Beginn einer neuen Ära für den amerikanischen Technologiekonzern, denn mit diesem Modell schloss das Unternehmen den Übergang von PowerPC-Prozessoren zur Intel-Architektur ab. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der erste Mac Pro zu einer ultimativen Lösung, die für ihre Zeit eine beispiellose Rechenleistung bot. Der Computer basierte auf Intel-Prozessoren der Serverklasse und ermöglichte dadurch eine deutlich höhere Leistung.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die höchste angebotene Konfiguration war mit zwei Dual-Core-Xeon-5160-Prozessoren ausgestattet, die mit bis zu 3 GHz getaktet waren. Experten zufolge erzielte diese Hardware abhängig von der Software ungefähr die doppelte Leistung des Vorgängermodells Power Mac G5.

Auch bei der Grafik standen den Nutzern zahlreiche Optionen zur Verfügung. Die Basisversion war mit einer GeForce 7300 GT-Grafikkarte ausgestattet und konnte auf eine ATI Radeon X1900 XT oder NVIDIA Quadro FX 4500 aufgerüstet werden. Der RAM ließ sich außerdem von 1 GB bis 16 GB konfigurieren.

Design und spätere Veränderungen

Interessanterweise entschied sich Apple trotz des Wechsels auf eine neue Plattform damals dafür, das äußere Erscheinungsbild nicht zu verändern. Daher wurde der erste Mac Pro in einem großen, robusten Gehäuse gefertigt, das das Design seines Vorgängers, des Power Mac G5, vollständig beibehielt.

Mit der Zeit entwickelte sich die Technologie weiter, und das Unternehmen wechselte vollständig zu Prozessoren auf Basis seiner proprietären Apple-M-Architektur. Dadurch ging der Bedarf am für sein großes Gehäuse bekannten Mac Pro allmählich zurück, und Apple bevorzugte stattdessen kompaktere Mac Studio Modelle. Das neueste Mac Pro Modell erschien 2023 mit dem M2 Ultra Chip.

AppleMac ProIntelTechnologieGeschichte
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Meizu bringt neues 80-Watt-Ladegerät Pandaer PTC16 auf den MarktMeizu bringt neues 80-Watt-Ladegerät Pandaer PTC16 auf den MarktHeute, 12:26iQOO Z11-Smartphone in offiziellen Bildern vorgestelltiQOO Z11-Smartphone in offiziellen Bildern vorgestelltHeute, 11:52OnePlus verlässt den europäischen Markt und verteilt Geschenke an NutzerOnePlus verlässt den europäischen Markt und verteilt Geschenke an NutzerHeute, 06:54Überrest einer japanischen Rakete im All gestochen scharf fotografiertÜberrest einer japanischen Rakete im All gestochen scharf fotografiertHeute, 04:28Vertrauliche Boeing-Flugzeugzeichnungen ins Darknet gelangtVertrauliche Boeing-Flugzeugzeichnungen ins Darknet gelangtHeute, 03:20Amazons neues Texas-Projekt könnte zum größten Umweltverschmutzer der USA werdenAmazons neues Texas-Projekt könnte zum größten Umweltverschmutzer der USA werdenHeute, 02:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt