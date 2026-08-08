Milan beendete die Saisonvorbereitungstour durch Australien mit einer deutlichen und schweren 0:3-Niederlage gegen den Londoner Klub Chelsea. Die Partie offenbarte für die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim große Probleme und Lücken im Kader. Laut Goal.com dominierten die Gastgeber vollständig, während Milan keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor abgeben konnte. Goal.com berichtet darüber.

Es war äußerst schwierig, positive Aspekte in diesem Spiel zu finden, doch Experten hoben die Leistungen einiger Spieler hervor. Besonders der erfahrene kroatische Mittelfeldspieler Luka Modrić überzeugte mit seiner guten körperlichen Verfassung und seinen Führungsqualitäten auf dem Platz. Mit der Kapitänsbinde am Arm half er der Mannschaft beim Spielaufbau aus der Defensive und gab seinen Mitspielern während der gesamten Partie Anweisungen.

Kaderprobleme und fehlende Verstärkungen

Auch der junge Comotto fiel trotz einiger technischer Fehler durch seine Aktivität und seine Fähigkeit auf, die richtigen Positionen auf dem Platz zu finden. Die allgemeine Verfassung der Mannschaft und die Leistungen anderer Spieler dürften dem Trainerstab jedoch ernsthafte Sorgen bereiten. Besonders die Schwächen in der Abwehr erwiesen sich als kostspielig.

Die Verteidiger De Winter und Gabbia konnten ihre Aufgaben nicht vollständig erfüllen. Bei der Bewachung der Gegenspieler im Strafraum unterliefen ihnen Fehler, wodurch sie Abschlüsse aus freien Positionen ermöglichten. Im Mittelfeld war zudem deutlich zu erkennen, dass die Mannschaft ihren Gegnern körperlich unterlegen war.

Auch der junge Angreifer Camarda, der in der Offensive agierte, konnte dieser schweren Prüfung nicht standhalten. Im Duell mit den Chelsea-Verteidigern gewann er keinen einzigen Zweikampf und beging wegen seines nervösen Spiels drei Fouls. Da der junge Stürmer von seinen Mitspielern nicht genügend Zuspiele erhielt, wurde deutlich, dass er für das Niveau von Spitzenklubs wie Chelsea und Inter noch nicht bereit ist.

Estupiñáns schwache Leistung und die Transferpolitik

Eine der enttäuschendsten Leistungen zeigte Estupiñán. Laut der Quelle erweist sich die Ablehnung des 15-Millionen-Euro-Angebots von Aston Villa bereits jetzt als großer Fehler der Vereinsführung. Der ehemalige Brighton-Spieler kam bei der Bewachung von Neto auf dem Flügel immer wieder zu spät und konnte auch offensiv keine Akzente setzen.

Obwohl sich die von Amorim trainierte Mannschaft vor der Saison hohe Ziele gesetzt hat, zeigte diese Partie, dass dringend neue Spieler verpflichtet werden müssen, um den Kader zu verstärken. Mangelnde körperliche Fitness und Rückschritte bei einigen Spielern könnten im Saisonverlauf zu ernsthaften Problemen führen.