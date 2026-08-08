Tottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-Transfer

Tottenham bereitet während des Sommer-Transferfensters eine weitere große Verpflichtung vor, um den Kader zu verstärken. Laut Football365 steht der Londoner Klub aus dem Norden kurz vor einer Einigung mit Manchester City über 60 Millionen Pfund für den Flügelstürmer Savinho. Dies berichtete Goal.com in einem Bericht .

Sollte der Transfer abgeschlossen werden, erhält Cheftrainer Roberto De Zerbi den für ihn vorrangigen zentralen Offensivspieler. Der Transfer würde Tottenhams Gesamtausgaben im Sommer zudem der historischen Marke von 300 Millionen Pfund näherbringen. Der Klub hat bisher rund 230 Millionen Pfund für neue Spieler ausgegeben; unter anderem wechselten Sandro Tonali, Matheus Fernandes und Jan Paul van Hecke zum Team.

Details Und Bedingungen Des Transfers

Laut Goal.com hatte Tottenham während des Transferfensters auch Liverpools Angreifer Cody Gakpo sowie Raphinha und Marcus Rashford auf der Liste. Die Experten und der Trainerstab entschieden sich jedoch insbesondere für den brasilianischen Flügelspieler als Hauptziel, der damit an die Spitze der Liste rückte.

Dennoch führt die Führung von Manchester City die Verhandlungen etwas vorsichtiger, bis ein geeigneter Ersatz für den scheidenden Spieler gefunden ist. Trotzdem verlaufen die Gespräche zwischen den Parteien positiv, und die Einigung soll bald offiziell gemacht werden.

Fabrizio Romanos Einschätzung

Der bekannte Transferexperte Fabrizio Romano äußerte sich optimistisch zu den Chancen auf einen Abschluss. Seinen Worten zufolge gibt es keinen Grund, an Savinhos Wechsel zu Tottenham zu zweifeln.

Wie Fabrizio Romano betonte: „Savinho bleibt die Priorität sowie das erste, zweite und dritte Ziel. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass er sich Tottenham am Ende des Sommer-Transferfensters anschließt, als sehr hoch ein. Daher erwarte ich hier keine Überraschungen.“ Somit gehen alle Beteiligten davon aus, dass der 60-Millionen-Pfund-Transfer in den kommenden Tagen erfolgreich abgeschlossen wird.