Tottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-Transfer

·3·Sport
Tottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-Transfer

Tottenham bereitet während des Sommer-Transferfensters eine weitere große Verpflichtung vor, um den Kader zu verstärken. Laut Football365 steht der Londoner Klub aus dem Norden kurz vor einer Einigung mit Manchester City über 60 Millionen Pfund für den Flügelstürmer Savinho. Dies berichtete Goal.com in einem Bericht .

Sollte der Transfer abgeschlossen werden, erhält Cheftrainer Roberto De Zerbi den für ihn vorrangigen zentralen Offensivspieler. Der Transfer würde Tottenhams Gesamtausgaben im Sommer zudem der historischen Marke von 300 Millionen Pfund näherbringen. Der Klub hat bisher rund 230 Millionen Pfund für neue Spieler ausgegeben; unter anderem wechselten Sandro Tonali, Matheus Fernandes und Jan Paul van Hecke zum Team.

Details Und Bedingungen Des Transfers

Laut Goal.com hatte Tottenham während des Transferfensters auch Liverpools Angreifer Cody Gakpo sowie Raphinha und Marcus Rashford auf der Liste. Die Experten und der Trainerstab entschieden sich jedoch insbesondere für den brasilianischen Flügelspieler als Hauptziel, der damit an die Spitze der Liste rückte.

Dennoch führt die Führung von Manchester City die Verhandlungen etwas vorsichtiger, bis ein geeigneter Ersatz für den scheidenden Spieler gefunden ist. Trotzdem verlaufen die Gespräche zwischen den Parteien positiv, und die Einigung soll bald offiziell gemacht werden.

Fabrizio Romanos Einschätzung

Der bekannte Transferexperte Fabrizio Romano äußerte sich optimistisch zu den Chancen auf einen Abschluss. Seinen Worten zufolge gibt es keinen Grund, an Savinhos Wechsel zu Tottenham zu zweifeln.

Wie Fabrizio Romano betonte: „Savinho bleibt die Priorität sowie das erste, zweite und dritte Ziel. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass er sich Tottenham am Ende des Sommer-Transferfensters anschließt, als sehr hoch ein. Daher erwarte ich hier keine Überraschungen.“ Somit gehen alle Beteiligten davon aus, dass der 60-Millionen-Pfund-Transfer in den kommenden Tagen erfolgreich abgeschlossen wird.

TottenhamManchester CitySavinhoPremier LeagueTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“Heute, 17:12Trauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenTrauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenHeute, 16:59Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Heute, 16:55Arsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesArsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesHeute, 16:32Cristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftCristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftHeute, 15:55Real Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentReal Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentHeute, 15:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)