Abduqodir Husanovs neues Gehalt: 100.000 Pfund pro Woche – wie viel ist das im Jahr?

Abduqodir Husanovs rasanter Aufstieg bei Manchester City spiegelt sich nun auch in seinem neuen Vertrag wider. Die finanziellen Konditionen des Nationalverteidigers Usbekistans wurden nach der Unterzeichnung eines bis 2031 laufenden Vertrags deutlich verbessert.

Berechnungen aus öffentlich zugänglichen Quellen zufolge ist das Wochengehalt des 22-Jährigen auf rund 100.000 Pfund gestiegen. Allerdings gibt es bei diesen Zahlen eine wichtige Abweichung: Verschiedene Gehaltsdatenbanken liefern unterschiedliche Angaben zu den Boni.

City bindet Husanov bis 2031

Manchester City gab am 25. Juli offiziell bekannt, dass Abduqodir Husanov einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. Der neue Vertrag bindet den Fußballer bis 2031 an den Verein.

Sein vorheriger Vertrag wäre 2029 ausgelaufen. Dass der Verein ihn zwei Jahre vor Ablauf mit einer langfristigen neuen Vereinbarung belohnt, zeigt, wie schnell sich die Stellung des Verteidigers im Team verändert hat.

Husanov wechselte im Januar 2025 von Lens zu City und absolvierte in seinen ersten 18 Monaten 47 Einsätze. In der zweiten Hälfte der Saison 2025/26 wurde er neben Marc Guéhi zu einer der wichtigsten Innenverteidiger-Paarungen und spielte zudem eine wichtige Rolle in den Finals des FA Cups und des League Cups.

100.000 Pfund pro Woche – 5,2 Millionen Pfund im Jahr

Das Portal Capology, das die Gehälter von Fußballern erfasst, schätzt Husanovs ungefähres Grundgehalt gemäß dem neuen Vertrag auf 100.000 Pfundpro Woche beziehungsweise 5,2 Millionen Pfund pro Saison.

Wichtig ist, dass Capology diesen Betrag als festes Bruttogehalt ohne Boni angibt. Das Portal weist selbst darauf hin, dass die Gehälter von Fußballern von den Vereinen nicht offiziell veröffentlicht werden und die genannten Zahlen auf öffentlichen Quellen und Berechnungen beruhen.

Wenn diese Schätzung zutrifft, verdient Husanov:

— 5,2 Millionen Pfund im Jahr;

— durchschnittlich 433.000 Pfund im Monat;

— rund 100.000 Pfund pro Woche.

Leistungsabhängige mögliche Boni sind in dieser Zahl noch nicht enthalten.

Unterschiedliche Angaben zu den Boni

Die Zahlen sollten hier mit Vorsicht betrachtet werden.

SalaryLeaks nennt andere Angaben: Seinen Berechnungen zufolge beträgt Husanovs garantiertes Grundgehalt 75.000 Pfund pro Woche, also 3,9 Millionen Pfund im Jahr. Leistungsabhängige Boni könnten weitere 1,3 Millionen Pfund betragen.

Nach dieser Variante beläuft sich das jährliche Gesamteinkommen des Fußballers auf 5,2 Millionen Pfund, während seine maximale Wochenzahlung etwa 100.000 Pfund beträgt.

Die in einigen Berichten genannte Formel „100.000 Pfund Grundgehalt plus weitere 25.000 Pfund Boni“ wurde von zuverlässigen öffentlichen Quellen bislang nicht einheitlich bestätigt.

Manchester City hat die Laufzeit des neuen Vertrags offiziell bestätigt, aber weder die Höhe des Gehalts noch der Boni des Spielers bekannt gegeben.

Hat sich sein Gehalt innerhalb eines Jahres fast verdoppelt?

Als Husanov zu City kam, wurde sein Wochengehalt in den früheren Schätzungen von Capology mit rund 50.000 Pfund angegeben. Sollte die neue Schätzung von 100.000 Pfund stimmen, hätte sich sein garantiertes Einkommen innerhalb kurzer Zeit verdoppelt.

Der Grund für diesen Anstieg ist ebenfalls nachvollziehbar.

Nach einer schwierigen Anfangsphase in England setzte sich Husanov im Kampf um einen Platz in der Startelf durch. Manchester City führte ihn außerdem als einen der Finalisten für die Auszeichnung als Spieler der Saison 2025/26 auf.

Der Sportdirektor des Vereins, Hugo Viana, betonte, dass der usbekische Verteidiger alle Eigenschaften für einen Innenverteidiger von Weltklasse besitzt.

City bezahlt Husanov nicht nur für die Gegenwart

Der wichtigste Aspekt des neuen Vertrags ist nicht das Gehalt selbst.

Husanov ist erst 22 Jahre alt, und City hat ihn bis 2031 gebunden. Das bedeutet, dass der Verein ihn als einen der Schlüsselspieler seines langfristigen Projekts unter Enzo Maresca sieht.

Als er im Januar 2025 nach England kam, wurde er zum ersten usbekischen Fußballer in der Premier League. Nur eineinhalb Jahre später bot ihm der Verein einen neuen Fünfjahresvertrag an.

Husanovs Aufgabe ist nun noch größer: Er muss den neuen Vertrag und das höhere Gehalt mit konstanten Leistungen auf dem Platz rechtfertigen.

Das derzeit verlässlichste Fazit lautet: Öffentliche Quellen schätzen sein neues Einkommen auf rund 5,2 Millionen Pfund im Jahr . Die Angabe von 6,5 Millionen Pfund inklusive Boni wurde vom Verein jedoch nicht bestätigt.

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