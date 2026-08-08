Torwartfrage bei Juventus spitzt sich zu

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Torwartfrage bei Juventus spitzt sich zu

Die Niederlage gegen Inter im Derby d’Italia im australischen Perth Juventus hat erneut gezeigt, wie ernst das Torwartproblem des Klubs ist. Laut Goal.com agierte die Mannschaft in den Vorbereitungsspielen noch zuverlässig, wiederholte im jüngsten Duell jedoch alte Fehler, was den Trainerstab ernsthaft beunruhigt. Darüber berichtet Goal.com .

Da nur noch wenige Wochen bis zum Beginn der neuen Serie-A-Saison verbleiben, betrachtet der Klub aus Turin die Verpflichtung eines Stammtorwarts als oberste Priorität auf dem Transfermarkt. Nachdem Juventus in den vorherigen Testspielen gegen Basel, Standard Lüttich, Nice und Chelsea ohne Gegentor geblieben war, offenbarte die Defensive gegen Inter ihre Schwächen.

Di Gregorios Fehler und Probleme aus der Vergangenheit

Die beiden Gegentore gegen Inter führten zu berechtigter Kritik an Michele Di Gregorios Leistung. Besonders sein unsicherer Versuch, den Schuss beim zweiten Gegentor abzuwehren, erinnerte an seine Fehler aus der vergangenen Saison. Die unsicheren Auftritte gegen Inter im San Siro und gegen Como im Allianz Stadium sind den Fans offenbar noch immer in Erinnerung.

Zum aktuellen Kader gehören neben Michele Di Gregorio auch Mattia Perin und Pinsoglio. Die Situation wird jedoch dadurch zusätzlich erschwert, dass die Verträge der Ersatzkeeper in einem Jahr auslaufen, während Di Gregorio, dessen Vertrag bis 2029 läuft, das Vertrauen der Vereinsführung und des Trainerstabs nicht rechtfertigen konnte.

Schwierigkeiten auf dem Transfermarkt und neue Kandidaten

Obwohl das Ende des Transferfensters näher rückt, hat Juventus noch immer keine klare Lösung gefunden. Erfahrene Torhüter wie Alisson und Emiliano Martínez, die als Hauptziele galten, sind nicht mehr verfügbar, während andere Optionen wie Vicario die Vereinsführung nicht vollständig überzeugen.

Nach neuesten Informationen wird die Möglichkeit diskutiert, dass Paris Saint-Germain den Torwart von Parma verpflichtet und ihn anschließend auf Leihbasis nach Turin weitergibt. Experten fragen sich jedoch, ob es richtig wäre, für eine derart wichtige Position einen Leihspieler zu holen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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