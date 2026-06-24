Fayzullayev: Ich bin stolz, Usbeke zu sein und für die Nationalmannschaft zu spielen

Abbosbek Fayzullayev, Spieler der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach dem Spiel gegen Portugal in der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026.

Die „Weißen Wölfe“ unterlagen in dieser Partie mit 0:5. Fayzullayev betonte, dass das Spiel sehr schwierig war und das Endergebnis nicht den Erwartungen der Spieler entsprach.

«Das heutige Spiel war sehr hart. Das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. Wir sind sehr enttäuscht, da wir auf dem Platz anders spielen wollten», sagte er.

Abbosbek gab zu, dass Portugal in diesem Spiel überlegen war. Seiner Meinung nach spiegelten das hohe Niveau und die individuelle Klasse des Gegners das Geschehen auf dem Feld wider.

«Um ehrlich zu sein, hat Portugal besser gespielt als wir und das auf dem Platz bewiesen. Trotzdem haben wir bis zum Ende gekämpft», betonte der Fußballer.

Fayzullayev sagte, dass keine Zeit bleibe, lange über die Niederlage der Nationalmannschaft nachzudenken. Nun muss die gesamte Aufmerksamkeit auf das entscheidende Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo in der letzten Runde der Gruppenphase gerichtet werden.

«Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen dieses Spiel vergessen und uns auf die Begegnung gegen DR Kongo konzentrieren, da uns ein sehr wichtiges Spiel bevorsteht», sagte er.

Laut dem Spieler hat Usbekistan immer noch die Chance, aus der Gruppe auszuscheiden. Daher wird das Spiel gegen DR Kongo zum wichtigsten Spiel des Turniers.

«Wir haben immer noch die Chance, aus der Gruppe zu kommen. Das wird das wichtigste Spiel in dieser Gruppe sein. So Gott will, müssen wir darin gewinnen», fügte Fayzullayev hinzu.

Abbosbek ging auch auf das Tor von Aziz Ganiyev ein, das durch eine Schiedsrichterentscheidung nicht anerkannt wurde. Er glaubt, dass der weitere Verlauf des Spiels anders hätte aussehen können, wenn dieses Tor gezählt hätte.

«Wenn Ganiyevs Tor gezählt hätte, wäre das Spiel anders verlaufen. Denn dieses Tor hätte unsere Motivation gesteigert. Aber wenn die Schiedsrichter die richtige Entscheidung getroffen haben, habe ich keine Beschwerden», sagte der Spieler.

Fayzullayev gab auch zu, dass Usbekistan während des Spiels nicht viele gefährliche Situationen kreieren konnte. Er merkte an, dass das Können der portugiesischen Spieler und das hohe Niveau des gegnerischen Mittelfelds eine wichtige Rolle spielten.

«Heute konnten wir nicht viele Chancen kreieren. Das Niveau der gegnerischen Stürmer spielte eine große Rolle. Wir haben gegen eine Nationalmannschaft gespielt, die eines der stärksten Mittelfelder der Welt hat», sagte Abbosbek.

Er betonte, dass das Spiel gegen einen so starken Gegner eine große Erfahrung für die usbekischen Fußballer war. Jetzt sei es jedoch wichtig, nicht zurückzublicken, sondern sich auf die letzte Runde vorzubereiten.

«Das war eine große Erfahrung für uns. Aber es gibt keine Zeit, über dieses Spiel nachzudenken. Jetzt bereiten wir uns auf das letzte Spiel vor», sagte er.

Am Ende des Gesprächs betonte Fayzullayev ausdrücklich, dass es für ihn eine große Ehre sei, die Farben der Nationalmannschaft zu vertreten.

«Ich möchte eines sagen: Ich bin stolz darauf, Usbeke zu sein und die Ehre der Nationalmannschaft zu verteidigen. Sowohl in gewonnenen Spielen als auch in verlorenen Kämpfen spielen wir alle für Usbekistan», sagte Abbosbek Fayzullayev.

Nun bereitet sich die usbekische Nationalmannschaft auf das entscheidende Spiel gegen DR Kongo vor. Die „Weißen Wölfe“ werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, um die Chance auf den Einzug in die nächste Runde zu wahren.