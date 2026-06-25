Es wird erwartet, dass Chelsea-Akademie-Absolvent Trevoh Chalobah seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen wird. Das Rennen um den englischen Verteidiger verschärft sich, da nicht nur Aufsteiger der Liga, sondern auch die amtierenden Champions eingestiegen sind, was das Interesse auf dem Transfermarkt weiter steigert. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com hat der Serie-A-Neuling Como ein offizielles Angebot für den 26-jährigen Fußballer abgegeben. Das Team unter der Leitung des ehemaligen Stars Cesc Fabregas hat sich das Recht gesichert, nächste Saison in der Champions League zu spielen, und hat Chalobah als Hauptziel zur Verstärkung des Kaders festgelegt.

Wettbewerb zwischen Inter und Como

Für Como wird dieser Transfer jedoch nicht einfach werden. Auch der amtierende italienische Meister Inter prüft die Option, den Innenverteidiger in seine Reihen zu holen. Der Trainer der "Nerazzurri", Cristian Chivu, schätzt die Premier-League-Erfahrung und die Vielseitigkeit des Spielers sehr. Die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen, könnte der entscheidende Faktor für einen Wechsel nach Italien sein.

Die Chelsea-Führung ist nicht gegen einen Verkauf ihres Akademie-Absolventen. Obwohl er in der letzten Saison in 47 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz kam, strebt der Verein finanzielle Stabilität an und möchte Mittel für den Kauf neuer Verteidiger beschaffen. Dass der Spieler bis 2028 einen Vertrag bei den Londonern hat, verschafft dem Verein einen Vorteil in den Verhandlungen.

Trevoh Chalobah nimmt derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil. Nationaltrainer Thomas Tuchel hat Chalobah gezielt als Ersatz für den verletzten Tino Livramento nominiert. Interessanterweise entschied sich Tuchel für Chalobah anstelle von Harry Maguire von Manchester United, was sein Vertrauen in das Potenzial des Spielers auf hohem Niveau zeigt.

Chalobahs physische Verfassung und taktische Flexibilität könnten für italienische Klubs sehr wertvoll sein. Besonders für einen Grand wie Inter sind erfahrene Verteidiger für die Verteidigung des Scudetto und internationale Erfolge unerlässlich. Da Chelsea in der nächsten Saison nicht an den europäischen Wettbewerben teilnimmt, zieht der Spieler Angebote aus der Serie A ernsthaft in Betracht, um sich beruflich weiterzuentwickeln.