Der Abgang des uruguayischen Innenverteidigers Ronald Araújo aus Katalonien zum englischen Klub Liverpool des FC Barcelona hat die Transferpolitik des Teams grundlegend verändert. Der unerwartete Transfer stellt Cheftrainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco vor große Aufgaben beim Neuaufbau der Abwehr. Goal.com berichtet darüber.

Laut Informationen der Marca hatte der Spieler zuvor mehrfach betont, dass er im Verein bleiben wolle. Sein Abgang kam daher sogar für seine Mitspieler überraschend. Nachdem die Position und die Vorstellungen von Cheftrainer Hansi Flick klarer geworden waren, entschied sich der Verteidiger jedoch für eine neue Herausforderung.

Transferdetails und finanzielle Aspekte

Ronald Araújo hat bei Liverpool einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 unterschrieben. Der englische Klub besitzt zudem eine Kaufoption für den Spieler bis zum Saisonende. Die Ablösesumme soll rund 50 Millionen Euro betragen.

Liverpool übernimmt außerdem das vollständige Gehalt des Spielers, der bei Barcelona zu den Topverdienern gehörte. Dadurch wird die finanzielle Belastung des katalanischen Klubs deutlich reduziert und die Gehaltskosten werden gesenkt.

Neue Aufgaben für Deco und Hansi Flick

Dass Araújo sich im Joan-Gamper-Sportzentrum von seinen Mitspielern und den Vereinsmitarbeitern verabschiedete und nach England aufbrach, war in Barcelonas Planung überhaupt nicht vorgesehen. Obwohl diese Möglichkeit immer wieder diskutiert worden war, hatte der Spieler nur wenig Bereitschaft zum Wechsel gezeigt.

Die aktuelle Situation verlangt von Sportdirektor Deco, neben anderen Prioritäten auf dem Transfermarkt fünf Alternativen zur Verstärkung der Innenverteidigung zu prüfen. Dieses schwierige Gleichgewicht wird sich zweifellos auf die Saisonergebnisse des Teams auswirken.