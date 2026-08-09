Manchester City besiegt Atletico Madrid deutlich in Seoul

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Manchester City besiegt Atletico Madrid deutlich in Seoul

Manchester City in einem im Rahmen der Saisonvorbereitung im Seoul World Cup Stadium ausgetragenen Spiel Atletico Madrid feierte einen souveränen 3:1-Sieg. Laut Bericht von Goal.com durchbrach das Team von Enzo Maresca die gegnerische Abwehr mit einer glänzenden Leistung in der zweiten Halbzeit und demonstrierte seine Dominanz beim Turnier in Südkorea voll und ganz. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Von den ersten Minuten des Spiels an agierte der englische Club auf dem Platz sehr aktiv. Gleich zu Beginn war Tijjani Reijnders nah am Führungstreffer dran, doch der erfahrene Torhüter Jan Oblak parierte sicher. Savinho spielte auf den Außenbahnen sehr aktiv, stellte die gegnerischen Verteidiger vor zahlreiche Probleme, und sein gefährlicher Fernschuss ging knapp vorbei.

Gegen Ende der ersten Halbzeit ging das Team von Diego Simeone überraschend in Führung. Nach einer nicht konsequent geklärten Ecke brachte Morten Hjulmand den Ball in den Strafraum, und das 16-jährige Talent Jorge Dominguez traf präzise in das von Gianluigi Donnarumma gehütete Tor. So ging der Madrider Club mit einer Führung in die Pause.

Das Duo Antoine Semenyo und Omar Marmoush

In der zweiten Halbzeit nahm Marescas Team taktische Änderungen vor und verstärkte die Angriffe nochmals. Besonders die schnellen und druckvollen Vorstöße von Antoine Semenyo über den linken Flügel Atletico Madrid stellten die Defensive vor unlösbare Aufgaben. In der 57. Minute behauptete Semenyo den Ball an der Grundlinie, drang mit einer starken Aktion in den Strafraum ein und legte mustergültig für Omar Marmoush auf. Der Stürmer traf aus kurzer Distanz eiskalt zum Ausgleich.

Nur zwei Minuten später wiederholte sich exakt diese Kombination. Omar Marmoush verwertete eine perfekte Flanke von Semenyo erneut zum Tor, schnürte einen Doppelpack und brachte die „Citizens“ in Führung. Damit war das Schicksal des Spiels innerhalb kurzer Zeit besiegelt, und Manchester City ließ dem Gegner keine Chance mehr auf eine Wende.

Simeones Wechsel und Spielende

In der 64. Minute des Spiels Atletico Madrid wechselte der Trainerstab gleich neun Spieler auf einmal ein. Insbesondere die eingewechselten Lokalmatadore Kang-In Lee und Obed Vargas versuchten, dem Spiel der Mannschaft neue Impulse zu geben. Vor allem Kang-In Lee hatte eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, aber sein Schuss ging über die Latte.

Bis zum Schlusspfiff Manchester City behielt die Oberhand. Der eingewechselte Divin Mubama hatte eine gute Gelegenheit, das Ergebnis auszubauen, doch sein Schuss wurde von Ersatztorhüter Salvi Esquivel entschärft. Dennoch feierten die „Citizens“ beim Schlusspfiff einen völlig verdienten 3:1-Sieg.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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