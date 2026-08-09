Liverpool hat im Sommer-Transferfenster eine wichtige Gelegenheit verpasst, seine Offensive zu verstärken. Die Situationen rund um West-Ham-Kapitän Jarrod Bowen und den Angreifer von Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, sorgen für hitzige Diskussionen. Das berichtet Goal.com berichtet .

In einem exklusiven Interview mit Goal.com erklärte der ehemalige Liverpool-Stürmer Michael Owen, dass die Vereinsführung bei ihrer Transferpolitik die falsche Richtung eingeschlagen habe. Seiner Ansicht nach hätte sich der Klub auf einen anderen Kandidaten konzentrieren müssen, um einen geeigneten Ersatz für Mohamed Salah zu finden.

Bradley Barcolas horrende Ablöse

Bradley Barcolas Marktwert und die Tatsache, dass sein Vertrag beim Pariser Klub noch fast zwei Jahre läuft, setzen den französischen Meister beim Verkauf des Spielers nicht unter Druck. PSG fordert für den Star-Flügelspieler die gewaltige Summe von 145 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 195 Millionen US-Dollar.

Obwohl Liverpool im vergangenen Jahr große Transfers getätigt hat, kann der Klub eine derart hohe Ausgabe für den Ersatz von Mohamed Salah nach dessen ablösefreiem Abgang nicht rechtfertigen. Da bis zum Beginn der neuen Saison nur noch wenige Wochen verbleiben, sucht das Trainerteam dringend nach einem Flügelspieler.

Die Option Jarrod Bowen

Michael Owen zufolge wäre Jarrod Bowen, dessen West Ham aus der Premier League abgestiegen ist, der ideale Kandidat für die Nachfolge von Mohamed Salah. Der ehemalige Fußballer betonte, dass der englische Flügelspieler nach dem Abstieg seines Teams in die zweite Liga bereit wäre, zu einem anderen Verein zu wechseln.

„Bradley Barcola ist zweifellos ein herausragender Spieler, aber sein Preis ist viel zu hoch. Ich hätte einen anderen Weg eingeschlagen und versucht, Jarrod Bowen von West Ham zu verpflichten“, sagte Michael Owen in einem über Sportsbookreview.com und einen Kalshi-Promocode vermittelten Interview.

Gleichzeitig fügte Owen hinzu, dass Liverpool auf dem Transfermarkt auch andere talentierte Spieler prüfen müsse. Die Mannschaft brauche dringend technisch starke Fußballer, die auf den Flügeln eingesetzt werden können. Wegen der knappen Zeit und der hohen finanziellen Forderungen gestaltet sich dieses Transferfenster für den Klub aus Merseyside jedoch äußerst schwierig.