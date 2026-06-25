Neymar konnte nach lang ersehntem Comeback die Tränen nicht zurückhalten

Der legendäre brasilianische Stürmer Neymar kehrte nach einer fast dreijährigen Pause im Trikot der Nationalmannschaft auf den Platz zurück. In einem WM-Spiel gegen Schottland (3:0) konnte der eingewechselte Spieler nach Spielende seine Emotionen nicht mehr zügeln und brach in Tränen aus. Diese Momente waren nicht nur für den Spieler, sondern für die gesamte brasilianische Fußballgemeinschaft von symbolischer Bedeutung. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Für den 34-jährigen Stürmer war diese Rückkehr nicht einfach. Laut Goal.com trat Neymar zuletzt im Oktober 2023 für die Nationalmannschaft an. Eine schwere Verletzung — ein Kreuzbandriss im Knie und folgende Komplikationen — hielten ihn genau 981 Tage vom Profifußball fern. Das Spiel in Miami ist das Ergebnis seines Willens und der harten Arbeit auf dem Weg der Genesung.

Eine schwierige 981-tägige Pause

Als Neymar in der zweiten Halbzeit für Matheus Cunha eingewechselt wurde, empfing das Stadion ihn mit Standing Ovations. Obwohl er nicht in seiner Bestform war, zog jeder seiner Spielzüge die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Nach Spielende kniete er in der Mitte des Feldes und weinte. Die Kameras hielten fest, wie seine Teamkollegen und der legendäre Ronaldinho ihn trösteten.

"Ich habe auch in der Kabine geweint. Ich danke Gott, dass ich meinem Land wieder helfen kann, ich bin sehr glücklich", betonte Neymar in einem Interview nach dem Spiel. Seine Worte zeugen von dem Gefühl der Erleichterung nach langwierigen Verletzungen und psychischem Druck.

Laut der technischen Analyse des Spiels agierte Neymar anfangs etwas träge und verlor neunmal den Ball. Mit der Zeit fand er jedoch in den Rhythmus des Spiels. Den scharfen Schuss von Neymar konnte Schottlands Torhüter Angus Gunn nur mit Mühe parieren, und nach einer von ihm geschlagenen Ecke wäre Brasilien beinahe das vierte Tor gelungen. Die Schützlinge von Carlo Ancelotti festigten mit diesem Sieg ihre Spitzenposition in der Gruppe.

Platz im neuen Kader und Konkurrenz

Für Neymar, der derzeit für den brasilianischen Club Santos spielt, wird die Rückkehr in die Startelf der Nationalmannschaft nicht einfach sein. Die aktuelle Selecao wird von jungen und schnellen Stars wie Vinicius Junior, Raphinha und Matheus Cunha angeführt. Obwohl Carlo Ancelotti auf den erfahrenen Stürmer vertraut, wird erwartet, dass Neymar in der K.-o.-Phase eher die Rolle eines "Super-Substituten" übernimmt.

Neymars Rückkehr ist für Brasilien nicht nur taktisch, sondern auch moralisch wichtig. Seine Erfahrung und sein Ansehen in der Kabine werden dem Team in entscheidenden Spielen zweifellos zusätzliche Stärke verleihen. Für Fußballfans weltweit steigert Neymars Rückkehr auf die große Bühne die Attraktivität der Weltmeisterschaft.