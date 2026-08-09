Jérémy Jacquet bereitet sich auf sein Liverpool-Debüt vor

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Jérémy Jacquet bereitet sich auf sein Liverpool-Debüt vor

Liverpools Cheftrainer Andoni Iraola hat bestätigt, dass Jérémy Jacquet, einer der großen Neuzugänge des Vereins im Sommer-Transferfenster, bald sein Debüt für die Mannschaft geben wird. Der französische Verteidiger war während der Saisonvorbereitung vorsichtig herangeführt worden und soll nun im bevorstehenden Duell mit zwei Spielen gegen Como zum Einsatz kommen. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Laut LFCTV mussten die Reds-Fans etwas länger warten, um ihren neuen Abwehrspieler im Einsatz zu sehen. Der 21-Jährige, dessen Wert auf bis zu 60 Millionen Pfund geschätzt wird, verpasste verletzungsbedingt die ersten Partien des Vorbereitungsprogramms.

Die Genesung des Verteidigers

Der Spieler, der vom französischen Klub Rennes kam, fehlte am Sonntag ebenfalls im Spiel gegen Monaco an der Anfield Road, das mit einer 2:3-Niederlage endete. Dies hatte vor dem Start der neuen Premier-League-Saison einige Fragen zu seiner Fitness aufgeworfen.

In der vergangenen Woche absolvierte Jacquet wegen eines Schulterproblems eine Reha und trainierte getrennt von der Mannschaft. Das Trainerteam bewertet seinen Zustand jedoch positiv, und die medizinische Abteilung ist mit dem Genesungsverlauf des Spielers zufrieden.

Die Aussagen des Trainers

Andoni Iraola äußerte sich in einem Interview nach dem Spiel gegen Monaco ausführlich zum Zustand des Franzosen. Seinen Angaben zufolge war sich das Trainerteam unsicher, ob es den Spieler für die Partie in den Kader aufnehmen sollte, entschied sich letztlich aber gegen jedes Risiko.

„Im Fall von Jérémy waren wir unsicher, ob wir ihn heute in den Kader aufnehmen sollten. Am Ende entschieden wir, dass es besser ist, ihn nicht einzusetzen. Für das nächste Spiel sollte er jedoch vollständig bereit sein“, sagte Iraola dem vereinseigenen Fernsehsender.

Probleme in der Abwehr

Die vorsichtige Vorgehensweise der Vereinsführung hängt mit der Schulteroperation zusammen, der sich Jacquet im vergangenen Winter unmittelbar nach Abschluss der Transfervereinbarung unterzogen hatte. Der Verteidiger begann die Saisonvorbereitung stark, verspürte später jedoch leichte Beschwerden. Nach der Verletzung von Joe Gomez stellten Liverpools Ärzte ihn daraufhin unter verstärkte Beobachtung.

Diese positive Nachricht kommt für die Reds zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Im Testspiel gegen Monaco waren Virgil van Dijk und Ifeanyi Ndukwe die einzigen einsatzfähigen echten Innenverteidiger der Mannschaft.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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