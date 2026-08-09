Boeing 777F-Frachtflugzeug stellt Rekord ohne Zwischenlandung auf

In der Luftfahrtgeschichte wurde ein absoluter Entfernungsrekord für kommerzielle Frachtflüge aufgestellt. Laut Ixbt.com absolvierte eine Boeing 777F der National Airlines erfolgreich einen Flug von Prestwick in Sri Lanka nach Melbourne in Australien, ohne eine Zwischenlandung einzulegen. Dieser Transkontinentalflug schlug ein neues Kapitel in der Luftfahrtindustrie auf und demonstrierte eindrucksvoll die enormen technischen Möglichkeiten moderner Flugzeuge. Ixbt.com berichtet .

Das Flugzeug legte die kürzeste Strecke zwischen den beiden Flughäfen—16.986 Kilometer beziehungsweise 9.172 Seemeilen—in 19 Stunden und 23 Minuten zurück. Dieser Wert liegt etwa 98 Kilometer über dem des jüngsten Testflugs eines Airbus A350-1000ULR von Toulouse nach Melbourne. Das wichtigste Merkmal dieses Flugs besteht jedoch darin, dass es sich nicht um einen Test- oder Zertifizierungseinsatz, sondern um einen direkten kommerziellen Frachtflug handelte.

Minimale Fracht und maximaler Treibstoff

Obwohl der Flug einen Entfernungsrekord aufstellte, war die Frachtmenge an Bord eher symbolischer Natur. Vorläufigen Angaben zufolge nahm die Boeing 777F lediglich eine Palette mit Ersatzteilen für ein General Electric GEnx-Triebwerk mit. Die Teile wurden für eine in Melbourne reparierte Boeing 787-8 der Fluggesellschaft Jetstar benötigt.

Experten zufolge ermöglichte gerade das geringe Frachtgewicht, die maximal mögliche Treibstoffreserve mitzunehmen und eine derart lange Strecke ohne Zwischenlandung zurückzulegen. Beim Flugzeugtyp wurde jedoch kein absoluter Rekord für die Flugdauer aufgestellt. Die Spitzenposition hält weiterhin Qantas: 2019 flog ihre Boeing 787-9 mit 50 Passagieren in 19 Stunden und 30 Minuten von London nach Sydney.

Neue Technologien und Zukunftsperspektiven

Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Rekordflug von einem nahezu brandneuen Flugzeug durchgeführt wurde. Zum Einsatz kam eine Boeing 777F mit dem Kennzeichen N792CA und der Seriennummer MSN 70548. Das Flugzeug wurde 2026 fertiggestellt und im Mai desselben Jahres an National Airlines übergeben. Zum Zeitpunkt des Rekordflugs war es somit weniger als drei Monate im Einsatz.

Zur Erinnerung: Die Boeing 777F ist die Frachtversion der 777-Familie, die speziell für Langstrecken-Frachtrouten entwickelt wurde und über zwei GE90-Triebwerke verfügt. Die angegebene maximale Reichweite dieses Flugzeugtyps hängt jedoch direkt von der Nutzlast ab. Je schwerer die Fracht ist, desto weniger Platz und Kapazität bleiben für Treibstoff, wodurch sich auch die Nonstop-Reichweite verkürzt.