Barcelona arbeitet an Rodri-Transfer, Veränderungen im Kader erwartet

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Barcelona arbeitet an Rodri-Transfer, Veränderungen im Kader erwartet

Einem Sportmedium zufolge ist der katalanische Klub Barcelona in Gesprächen über die Verpflichtung von Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri. Der Transfer soll das Projekt des von Hansi Flick trainierten Teams auf eine neue Ebene heben und den Konkurrenzkampf im Mittelfeld grundlegend verändern. Goal.com berichtet .

Rodri gilt als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt. Seine Verpflichtung würde nicht nur die Qualität Barcelonas auf dem Platz steigern, sondern auch Führungsqualitäten in die Mannschaft bringen. Die Ankunft eines Stars dieses Kalibers würde jedoch zwangsläufig die Zukunft anderer Spieler im Kader der Katalanen stark beeinflussen.

Kaderveränderungen und Betroffene

Laut der Quelle würde Rodris Ankunft Schlüsselspieler wie Gavi und Pedri nicht betreffen. Für mehrere andere Spieler bestünde jedoch die Gefahr, ihren Platz zu verlieren. Frenkie de Jong, der sich noch von einer Verletzung erholt, dürfte zu den am stärksten Betroffenen gehören.

Frenkie de Jong, der große Anstrengungen unternommen hat, um mit der niederländischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, kehrt nach einer schweren Knieverletzung zurück. Nach der medizinischen Freigabe muss er jedoch deutlich härter um seinen zuvor nahezu garantierten Platz in der Startelf kämpfen.

Die Zukunft von Marc Casadó

Marc Casadó wird als zweiter Betroffener des Rodri-Transfers genannt. Hansi Flick hatte am Ende der vergangenen Saison offen erklärt, dass es für den Spieler sinnvoll wäre, einen anderen Verein zu finden. Der junge Mittelfeldspieler hat jedoch klargestellt, dass er seinen Traum vom Erfolg im Spotify Camp Nou nicht aufgegeben hat und weiterkämpfen will.

Sollte der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, wird sich Barcelonas Personalpolitik im Mittelfeld grundlegend verändern. Dies wird sich während der Saison eindeutig direkt auf die Rotation und auf die Zukunft bestimmter Spieler im Verein auswirken.

BarcelonaRodriFrenkie de JongHansi FlickManchester City
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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