Mikel Arteta spricht über Arsenals Pläne auf dem Transfermarkt

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat bestätigt, dass bis zum Ende des Sommertransferfensters noch neue Spieler zum Team stoßen könnten. Wie der Evening Standard berichtet, arbeitet die Vereinsführung trotz der offiziellen Vorstellung von Bruno Guimarães, der für 75 Millionen Pfund von Newcastle United verpflichtet wurde, weiter aktiv an einer Verstärkung des Kaders. Dies unterstreicht die entschlossene Absicht des Teams, in der kommenden Saison um wichtige Titel zu kämpfen. Goal.com berichtet .

Im Sommertransferfenster hat Arsenal bereits Spieler wie Illan Meslier, Christos Tzolis und Piero Hincapié verpflichtet. Mikel Arteta möchte dem Kader vor Saisonbeginn jedoch noch mehr Qualität und Konkurrenzkampf verleihen. Insbesondere Probleme in der Defensive und der Bedarf an vielseitig einsetzbaren Spielern veranlassen den Trainer, auf dem Transfermarkt noch aktiver zu werden.

Defensive Probleme und gemeinsame Verantwortung

In den Vorbereitungsspielen zeigte Arsenal in der Defensive einige Schwächen. Gegen Borussia Dortmund kassierte das Team drei Gegentore, ebenso im Spiel gegen Real Betis in Dublin. Da Jurrien Timber und William Saliba verletzungsbedingt ausfallen, sind die Optionen in der Abwehr derzeit zusätzlich eingeschränkt.

Dennoch betonte Mikel Arteta, dass das Problem nicht allein den Verteidigern angelastet werden könne, sondern eine gemeinsame Verantwortung sei. Nach Ansicht des Trainers sollen die Verbesserung des Spiels und die Korrektur der Fehler gemeinsam mit den aktuellen Spielern erarbeitet werden. Sollte auf dem Transfermarkt ein geeigneter Kandidat gefunden werden, der den Kader weiter verstärken kann, ist der Verein bereit zu handeln.

Große Erwartungen an Bruno Guimarães

Mikel Arteta machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung über den Einsatz von Neuzugang Bruno Guimarães im Training und seine gezeigten Leistungen. Der Trainer ist überzeugt, dass der Charakter, die Beweglichkeit und die Vielseitigkeit des brasilianischen Mittelfeldspielers die Mannschaft auf eine neue Stufe heben können.

"Wir haben sofort die Energie, den Hunger und den Wunsch gesehen, den er im Training gezeigt hat, um in der Geschichte des Vereins deutliche Spuren zu hinterlassen", betonte Arteta. Außerdem fügte der Trainer hinzu, dass die Fähigkeit des Spielers, den Ball zu erobern, schnelle Entscheidungen zu treffen und Angriffe abzuschließen, der Mannschaft großen Nutzen bringen werde.