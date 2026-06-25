José Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das Finale

José Mourinho, einer der bekanntesten Trainer der Fußballwelt, hat Details zu seiner unerwarteten Entlassung beim Londoner Verein Tottenham Hotspur enthüllt. Der Portugiese musste den Verein im Jahr 2021 verlassen, nur wenige Tage vor dem Finale des EFL Cup. Diese Entscheidung warf damals viele Fragen auf und war auch für den Trainer selbst ein unerwarteter Schlag. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Gespräch mit Adebayo Akinfenwa im Podcast „Beast Mode On“ erinnerte sich Mourinho daran, dass das Hauptmissverständnis zwischen ihm und der Tottenham-Führung bei den Prioritäten des Teams lag. Seinen Worten zufolge war es für die Clubbesitzer wichtiger, eine Eintrittskarte für die finanziell lukrative Champions League zu erhalten, als einen lang ersehnten Titel zu gewinnen.

Unerwartete Entlassung vor dem Finale

Mourinho übernahm Tottenham im November 2019. Seine Hauptaufgabe bestand darin, die jahrelange Titellosigkeit des Teams zu beenden. Im April 2021 sollte Tottenham im Finale des EFL Cup gegen Manchester City antreten. Doch nur vier Tage vor dem entscheidenden Spiel entließ die Vereinsführung den Trainer.

"Ich konnte es nicht glauben. Zu dieser Zeit hatte Tottenham keine Trophäen. Stars wie Harry Kane, Heung-min Son und Hugo Lloris hatten noch keinen einzigen Titel mit dem Verein gewonnen. Ich hatte meine gesamte Aufmerksamkeit auf das Finale im Wembley-Stadion gerichtet, aber die Pläne der Führung waren anders", sagt José Mourinho.

Nach Ansicht des Trainers könnte auch seine Absicht, vor dem Finale im Spiel gegen Southampton die Startelf, insbesondere Heung-min Son, auf der Ersatzbank zu lassen, ein Grund für seine Entlassung gewesen sein. Mourinho wollte Kräfte für das Finale sparen, während die Vereinsführung Angst hatte, Punkte im Kampf um die Champions League zu verlieren.

Die Wahl zwischen finanziellen Interessen und Trophäen

Laut Goal.com war es für die Besitzer von Tottenham finanziell weitaus vorteilhafter, unter die ersten vier der Premier League zu kommen. Mourinho hingegen bevorzugte es, durch den Gewinn eines Titels in die Vereinsgeschichte einzugehen. Dieser Konflikt führte letztendlich zum Abgang des Trainers.

Mourinho kritisierte in seinen Erinnerungen an diese Zeit auch den Umgang des Vereins mit seinen Spielern. Er sagte, dass hochklassige Spieler wie Harry Kane und Heung-min Son entsprechende Erfolge in ihrer Karriere verdient hätten, die Strategie des Vereins jedoch nicht immer mit diesen Zielen übereinstimmte.

Letztendlich vergab Tottenham im Finale gegen Manchester City die Chance und konnte in dieser Saison auch keinen Platz in der Champions League erreichen. José Mourinho erinnert sich an dieses Ereignis als einen der unverständlichsten und schmerzhaftesten Momente seiner Karriere.