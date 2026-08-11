Ronald Araujo wechselt von Barcelona zu Liverpool und bezeichnet Van Dijk als Vorbild

Ronald Araujo, dreifacher La-Liga-Meister mit Barcelona und kürzlich zum Kapitän ernannt, setzt seine Karriere in der englischen Premier League fort. Der Verteidiger schloss sich dem Klub aus Merseyside an, machte damit den nächsten Schritt in seiner Karriere und betonte, dass der erfahrene Teamkollege Virgil van Dijk eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen sei. Goal.com berichtet .

Ein neuer Klub und der Einfluss von Virgil van Dijk

Laut Goal.com gab der 27-Jährige nach seiner Vertragsunterzeichnung mit Liverpool der offiziellen Klubwebsite ein Interview. Er äußerte sich warmherzig über seinen neuen Teamkollegen und gab offen zu, dass er während seiner gesamten Karriere stets zum niederländischen Verteidiger aufgeschaut habe.

“Wir alle wissen, was für ein großartiger Fußballer Virgil ist. Er ist sowohl für die Mannschaft als auch für mich persönlich ein echtes Vorbild und eine verlässliche Stütze”, sagte Araujo.

Der Transfer und eine schnelle Entscheidung

Nach Angaben des Verteidigers verlief der Transfer sehr schnell. Sobald Liverpools Interesse konkret geworden war, habe er keine Sekunde gezögert und sofort zugesagt. Nach Gesprächen mit dem Sportdirektor und dem Trainer erklärte der Fußballer, dass er sich über die Möglichkeit freue, zu diesem großen Klub zu wechseln.

“Der Transfer wurde sehr schnell vollzogen. Dafür möchte ich mich bei der Führung von Liverpool bedanken. Ich habe keine Sekunde gezögert, hierher zu kommen”, ergänzte der uruguayische Fußballer.

Neue Herausforderungen in der englischen Premier League

Araujo zeichnet sich durch Schnelligkeit, Stärke in Luftduellen und körperliche Robustheit aus und ist überzeugt, dass seine Qualitäten den Anforderungen des englischen Fußballs sehr gut entsprechen. Er betonte, dass er schon lange davon geträumt habe, in der Premier League zu spielen, die als wettbewerbsintensivste Liga der Welt gilt.

Auch die legendäre Atmosphäre im Anfield-Stadion spielte bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle. Der Fußballer erklärte, dass er bereit sei, gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen auf und neben dem Platz Erfahrungen zu sammeln, und versicherte, dass sie große Erfolge erreichen würden.