Xiaomi bringt den Mijia Portable Electric Shaver Pro auf den Markt

Die Marke Xiaomi hat ihr Angebot an tragbaren Gadgets mit dem neuen Mijia Portable Electric Shaver Pro erweitert. Laut ixbt.com hat das kompakte Gerät mit seiner langen Akkulaufzeit, dem modernen Metallgehäuse und fortschrittlichen Funktionen bereits die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich gezogen. Wie Ixbt.com berichtet .

Das neue Produkt wird derzeit auf dem Marktplatz JD.com angeboten. Der Einführungspreis beträgt 349 Yuan, dank staatlicher Subventionen sinkt er jedoch auf 266,98 Yuan beziehungsweise etwa 40 US-Dollar.

Technische Möglichkeiten und Design des Gadgets

Der Mijia Portable Electric Shaver Pro besteht aus einem vollständig aus Metall gefertigten Gehäuse und ist in drei attraktiven Farben erhältlich: Mattgold, Silber und Dunkelgrau. Neben der robusten Konstruktion verdient auch die komfortable Handhabung besondere Beachtung.

Das Gerät verfügt über den zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz nach IPX8. Dadurch werden die Nutzung und Reinigung des Rasierers deutlich einfacher. Das Schneidsystem besteht aus einer zweilagigen geriffelten Beschichtung und scharfen Klingen aus rostfreiem Stahl.

Komfortable Nutzung und innovative Sensoren

Laut Xiaomi-Ingenieuren trägt die neue Klingenkonstruktion dazu bei, die Zahl eingeklemmter oder ausgelassener Haare zu reduzieren. Dadurch wird die Rasur sanfter und angenehmer.

Eine der wichtigsten Besonderheiten des Geräts ist der integrierte Berührungsschalter. Der intelligente Sensor erkennt den Hautkontakt präzise und ermöglicht eine automatische Steuerung des Geräts.

Akkulaufzeit auf Rekordniveau

Der Akku des elektrischen Rasierers ermöglicht mit einer vollständigen Ladung bis zu 60 Tage ununterbrochenen Betrieb. Das ist besonders praktisch für Menschen, die häufig unterwegs sind.

Das Gerät unterstützt außerdem die gleichzeitige Nutzung während des Ladevorgangs. Zusätzlich zum Hauptgerät stellte Xiaomi das Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set vor. Es umfasst einen Rasierer in der einzigartigen Farbe Nebula Purple, eine spezielle Aufbewahrungstasche und eine elegante Verpackung.