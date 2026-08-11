Heute, am 11. August, trifft der Klub Paxtakor aus Taschkent im Rahmen der Qualifikationsrunde der neu formierten AFC Champions League Elite auf das jordanische Team Al Husayn.

Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften veröffentlichte der Pressedienst der UzPFL interessante und besorgniserregende Statistiken zu den direkten Duellen und den Bilanzen gegen Vereine aus dem gegnerischen Land.

Al Husayn – ein „ungemütlicher“ Gegner für usbekische Klubs

Wirft man einen Blick auf die Statistik, weist das jordanische Team Al Husayn in den bisherigen Partien gegen usbekische Klubs eine Quote von 100 Prozent auf — 2 Spiele, 2 Siege.

Der jordanische Klub traf 2024 in der Gruppenphase des Turniers ACL Two auf Nasaf aus Qarshi. In beiden Begegnungen dieses Duell holten die Vertreter von Al Husayn jeweils einen 2:1-Sieg .

Paxtakors Historie gegen jordanische Klubs

Die „Löwen“ trafen auf asiatischer Bühne bisher erst zweimal auf jordanische Vereine:

ACL-Duell 2002: Im Spiel in Taschkent besiegte Paxtakor den jordanischen Klub Al Wehdat deutlich mit 3:0 .

Rückspiel: Im Auswärtsspiel mussten sich unsere Vertreter mit 1:3 geschlagen geben.

Somit lautet Paxtakors Statistik gegen jordanische Klubs 1 Sieg und 1 Niederlage .

Anstoßzeit und Schiedsrichtergespann

Zur Erinnerung: Das zentrale Spiel der Elite-ACL-Qualifikation zwischen Paxtakor und Al Husayn beginnt heute, am 11. August um 20:00 Uhr Taschkenter Zeit .

Geleitet wird diese verantwortungsvolle Begegnung von einem aus Südkoreaangereisten, erfahrenen Schiedsrichtergespann.

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