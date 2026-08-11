Frauen-Champions-League: Die Topklubs kennen ihre Qualifikationsgegner

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Frauen-Champions-League: Die Topklubs kennen ihre Qualifikationsgegner

der Hauptliga-Phase der UEFA Women’s Champions League 2026/27. Die Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde, die den Zugang zur Hauptphase ermöglicht, ist erfolgt. Laut Goal.com kennen Europas führende Teams, darunter Chelsea, Real Madrid und PSG, nun ihre entscheidenden Gegner. Goal.com berichtet .

Im Ligaweg der Qualifikation treten Klubs gegeneinander an, die sich über ihre Platzierung in den nationalen Meisterschaften qualifiziert haben. Die Ergebnisse in dieser Runde sind von großer Bedeutung, da sie über das Schicksal der Teams in der Saison entscheiden.

Schwere Prüfungen für Chelsea und Real Madrid

Laut Auslosung trifft Chelsea um den Einzug in die Hauptphase auf den spanischen Klub Real Sociedad. Das Hinspiel des Duells mit zwei Partien findet in London statt. Real Sociedad nimmt erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte an diesem Wettbewerb teil und erhielt nach dem dritten Platz in der Liga F eine weitere Chance.

Auf die spanische Mannschaft wartet jedoch eine äußerst schwierige Prüfung, denn Chelsea stand 2021 im Finale und erreichte in drei der vergangenen vier Spielzeiten das Halbfinale. Obwohl der Londoner Klub in der vergangenen Saison einige Schwierigkeiten hatte, verstärkte er seinen Kader unter anderem mit Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni und Manaka Matsukubo.

Weitere Spitzenspiele

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und PSG zählt zu den attraktivsten Begegnungen der Qualifikation. Eintracht Frankfurt, Dritter der deutschen Meisterschaft, erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale des Europapokals. Die Pariserinnen erlebten dagegen im vergangenen Jahr eine enttäuschende internationale Saison und holten in der Gruppenphase lediglich zwei Punkte.

Real Madrid, dreimal im Viertelfinale der Champions League vertreten, trifft auf den niederländischen Klub Ajax. Der zweimalige Sieger Wolfsburg spielt gegen Inter, das in der vergangenen Saison den zweiten Platz in der Serie A belegte.

Im Meisterweg der Qualifikation kämpfen die nationalen Meister PSV Eindhoven, Brann und der belgische Klub OH Leuven weiter um den Einzug in die Hauptphase der Liga.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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