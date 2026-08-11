Warum Robbie Keane noch immer keinen Cheftrainerposten übernimmt

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Warum Robbie Keane noch immer keinen Cheftrainerposten übernimmt

Der ehemalige Star der englischen Premier League, Robbie Keane, ist trotz seiner beeindruckenden Ergebnisse als Trainer weiterhin vereinslos. Seine erfolgreichen Erfahrungen außerhalb des britischen Fußballs machen ihn zwar zu einem starken Kandidaten für prestigeträchtige Positionen, doch bislang wurde keine offizielle Vereinbarung unterzeichnet. Das berichtet Goal.com berichtet .

In einem exklusiven Interview mit Goal.com lobte der ehemalige Arsenal-Torhüter Graham Stack das Trainerpotenzial von Robbie Keane. Er betonte, dass er die Karriere des irischen Trainers genau verfolge und dessen Erfolge Anerkennung verdienten.

Triumphe im Ausland und titelreiche Spielzeiten

Obwohl Robbie Keane seine Trainerkarriere beim indischen Team ATK begann, gab er sein eigentliches Debüt als Cheftrainer in Israel. 2023 übernahm er den Tel-Aviv-Klub Maccabi und führte die Mannschaft zur israelischen Meisterschaft sowie zum Gewinn des nationalen Pokals.

Anschließend setzte er seine Karriere in Ungarn fort, wo er mit Ferencvaros ebenfalls starke Ergebnisse erzielte. Außerdem konnte Keane sich in bedeutenden internationalen Wettbewerben wie der UEFA Europa League beweisen.

Vorsicht vor neuen Herausforderungen

Nach 16 Monaten in Budapest erkannte der 46-Jährige, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen war, und begann mit der Suche nach einer neuen Station. Der ehemalige Stürmer, der in der MLS für LA Galaxy spielte, bewies sein Potenzial auch außerhalb seiner professionellen Komfortzone voll und ganz.

Deshalb wurde sein Name häufig mit einigen renommierten Klubs in England und Schottland in Verbindung gebracht. Der Trainer zieht es jedoch vor, keine übereilte Entscheidung zu treffen, und wartet auf Angebote, die zu ihm passen.

Experteneinschätzungen und Zukunftsperspektiven

Graham Stack zufolge ist Robbie Keane nicht nur ein guter Trainer, sondern auch eine herausragende Persönlichkeit für einen Fußballklub. Seiner Ansicht nach müssten die Vereinsführungen bei der Verpflichtung solcher Trainer aktiver vorgehen.

Robbie Keanes Ansehen bleibt weiterhin sehr hoch. Experten gehen davon aus, dass bis zum Beginn der Saison 2026/27 auf dem Fußballmarkt noch zahlreiche Cheftrainerposten frei werden und der irische Trainer bald ein passendes Projekt finden wird.

Robbie KeaneFußballtrainerEnglische Premier LeagueTransfersGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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