Arsenals Abwehrprobleme werden für Mikel Arteta zum Kopfzerbrechen

·34·Sport
Arsenals Abwehrprobleme werden für Mikel Arteta zum Kopfzerbrechen

Angesichts des bevorstehenden Starts der neuen Premier-League-Saison sorgen die Schwächen in Arsenals Abwehr bei Experten und Fans für große Besorgnis. Nach Informationen von Sky Sports funktioniert der Abwehrverbund des Londoner Klubs in den Vorbereitungsspielen nicht so stabil wie erwartet und ist damit zum größten Problem geworden, das Mikel Arteta lösen muss. Diese Entwicklung wird von Goal.com berichtet .

In den drei Testspielen seit Beginn des Augusts musste der FC Arsenal sieben Gegentore hinnehmen. Das entspricht durchschnittlich 2,3 Gegentoren pro Partie. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison lag Arsenals Durchschnitt in der Premier League bei 1,4 Gegentoren pro Spiel. Allein in den letzten beiden Begegnungen kassierte das Team sechs Tore, was die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreicht.

Der Verlust von William Saliba und Lücken in der Abwehr

Als Hauptgrund für diese heikle Situation gilt das Fehlen von William Saliba, einem der wichtigsten Abwehrstützen des Teams. Der französische Verteidiger fällt wegen einer schweren, langwierigen Rückenverletzung aus. Ohne ihn ist der Stabilitätsverlust im Abwehrzentrum deutlich spürbar. Auch Neuzugang Jurrien Timber erklärte, dass er noch einige Wochen für seine vollständige Genesung benötigen werde.

Angesichts dieses Personalmangels bereitet Mikel Arteta seine Mannschaft auf das Community Shield gegen Manchester City im Wembley-Stadion vor. Die Partie dürfte für den Londoner Klub der erste wirklich ernsthafte Test vor der neuen Saison werden. In einem hochklassigen Wettbewerb werden sich Fehler in der Defensive mit Sicherheit rächen.

Historischer Negativrekord und bevorstehende Prüfungen

Auch die Statistik zeigt, dass Arsenals aktuelle Verfassung ungewöhnlich ist. In den vergangenen drei Jahren hatten die Londoner wettbewerbsübergreifend nicht in zwei aufeinanderfolgenden Spielen drei oder mehr Gegentore kassiert. Dieser Wert aus der laufenden Vorbereitung offenbart Lücken im Spielsystem, die gründlich analysiert werden müssen.

Mikel Arteta und sein Trainerteam müssen das Gleichgewicht in der Abwehr wiederherstellen, bevor die Saison offiziell beginnt. Andernfalls wird Arsenal, das um den Meistertitel kämpfen will, gegen seine Konkurrenten zweifellos vor erhebliche Probleme gestellt werden.

ArsenalMikel ArtetaPremier LeagueWilliam SalibaFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer Cheftrainer bei Metallurg: Wer folgt auf Muminjonov?Neuer Cheftrainer bei Metallurg: Wer folgt auf Muminjonov?Heute, 20:30Manchester City erwägt Alexis Mac Allister als Ersatz für RodriManchester City erwägt Alexis Mac Allister als Ersatz für RodriHeute, 19:54Welche tragische Geschichte verbirgt sich hinter der Halle, in der Islam Makhachev trainiert?Welche tragische Geschichte verbirgt sich hinter der Halle, in der Islam Makhachev trainiert?Heute, 19:53Lewis Hall will trotz Newcastles Widerstand zu Manchester United wechselnLewis Hall will trotz Newcastles Widerstand zu Manchester United wechselnHeute, 19:35John Barnes lobt Mohamed Salahs Wechsel zu TrabzonsporJohn Barnes lobt Mohamed Salahs Wechsel zu TrabzonsporHeute, 18:38Arsenal will Barcelona-Verteidiger Jules Koundé verpflichtenArsenal will Barcelona-Verteidiger Jules Koundé verpflichtenHeute, 18:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)