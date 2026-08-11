Arsenals Abwehrprobleme werden für Mikel Arteta zum Kopfzerbrechen

Angesichts des bevorstehenden Starts der neuen Premier-League-Saison sorgen die Schwächen in Arsenals Abwehr bei Experten und Fans für große Besorgnis. Nach Informationen von Sky Sports funktioniert der Abwehrverbund des Londoner Klubs in den Vorbereitungsspielen nicht so stabil wie erwartet und ist damit zum größten Problem geworden, das Mikel Arteta lösen muss. Diese Entwicklung wird von Goal.com berichtet .

In den drei Testspielen seit Beginn des Augusts musste der FC Arsenal sieben Gegentore hinnehmen. Das entspricht durchschnittlich 2,3 Gegentoren pro Partie. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison lag Arsenals Durchschnitt in der Premier League bei 1,4 Gegentoren pro Spiel. Allein in den letzten beiden Begegnungen kassierte das Team sechs Tore, was die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreicht.

Der Verlust von William Saliba und Lücken in der Abwehr

Als Hauptgrund für diese heikle Situation gilt das Fehlen von William Saliba, einem der wichtigsten Abwehrstützen des Teams. Der französische Verteidiger fällt wegen einer schweren, langwierigen Rückenverletzung aus. Ohne ihn ist der Stabilitätsverlust im Abwehrzentrum deutlich spürbar. Auch Neuzugang Jurrien Timber erklärte, dass er noch einige Wochen für seine vollständige Genesung benötigen werde.

Angesichts dieses Personalmangels bereitet Mikel Arteta seine Mannschaft auf das Community Shield gegen Manchester City im Wembley-Stadion vor. Die Partie dürfte für den Londoner Klub der erste wirklich ernsthafte Test vor der neuen Saison werden. In einem hochklassigen Wettbewerb werden sich Fehler in der Defensive mit Sicherheit rächen.

Historischer Negativrekord und bevorstehende Prüfungen

Auch die Statistik zeigt, dass Arsenals aktuelle Verfassung ungewöhnlich ist. In den vergangenen drei Jahren hatten die Londoner wettbewerbsübergreifend nicht in zwei aufeinanderfolgenden Spielen drei oder mehr Gegentore kassiert. Dieser Wert aus der laufenden Vorbereitung offenbart Lücken im Spielsystem, die gründlich analysiert werden müssen.

Mikel Arteta und sein Trainerteam müssen das Gleichgewicht in der Abwehr wiederherstellen, bevor die Saison offiziell beginnt. Andernfalls wird Arsenal, das um den Meistertitel kämpfen will, gegen seine Konkurrenten zweifellos vor erhebliche Probleme gestellt werden.