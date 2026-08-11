Apple arbeitet an einem neuen Design mit Glasgehäuse für iPhone 20

Apple bereitet für ein Jubiläumsmodell zum 20. Jahrestag des iPhone-Smartphones eine umfassende Designüberarbeitung vor. Laut Bloomberg-Analyst Mark Gurman hat der Cupertino-Konzern das Projekt nicht aufgegeben und arbeitet aktiv an einer grundlegenden Änderung des Äußeren des Geräts. Darüber berichtet Ixbt.com.

Einige frühere Berichte behaupteten, Apple habe dieses Jubiläumsprojekt vollständig aufgegeben. Der bekannte Insider wies diese Informationen jedoch zurück und betonte, dass die Entwicklung planmäßig voranschreite. Die für 2027 erwarteten iPhone Pro-Modelle dürften in der Technikwelt für großes Aufsehen sorgen.

Das Design des Smartphones der Zukunft

Die 2027er iPhone Pro-Geräte, die unter den Codenamen V73 und V74 entwickelt werden, sollen auf der Vorder- und Rückseite mit speziellen Glasflächen ausgestattet sein. Diese Elemente gehen an den Seitenkanten sanft in eine Rundung über, während zwischen den beiden Glasflächen ein dünner Metallrahmen erhalten bleibt. Dieser Ansatz verleiht dem Gerät ein völlig neues und unverwechselbares „Glas“-Erscheinungsbild.

Wie sich herausstellt, war die ursprüngliche Idee der Apple-Ingenieure noch radikaler: Das Unternehmen plante ein vollständig aus Glas bestehendes Gehäuse. Technische Schwierigkeiten bei der Massenproduktion, insbesondere Probleme bei der Verbindung der Glaselemente miteinander, zwangen Apple jedoch dazu, diesen Ansatz aufzugeben.

Die Bedeutung des Jubiläumsprojekts

Auch die derzeit entwickelte alternative Designvariante zeichnet sich durch ihr futuristisches Erscheinungsbild aus. Experten zufolge dürfte das iPhone-Jubiläumsmodell von 2027 eine der auffälligsten äußeren Veränderungen in der Geschichte der Smartphones darstellen.

Gleichzeitig bereitet sich Apple auf weitere Veröffentlichungen in den kommenden Jahren vor. Im September 2026 dürfen Nutzer neben den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone Pro Max insbesondere auch das erste faltbare Smartphone in der Geschichte des Unternehmens erwarten.