Tesla Cybercab-Robotaxi erhält Starlink-Internetintegration

·44·Technologie
Tesla Cybercab-Robotaxi erhält Starlink-Internetintegration

Tesla plant, seine neueste Entwicklung, das Cybercab-Robotaxi, mit Starlink-Satellitenkommunikation auszustatten. Dies berichtete das Medium ixbt.com. Die technologische Neuerung soll Fahrgästen ermöglichen, die Zeit im Fahrzeug nicht nur für die Fahrt zum Ziel, sondern auch zur Erholung oder zum Arbeiten zu nutzen. Darüber berichtete Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben von Elon Musk eröffnet das schnelle Satelliteninternet im Innenraum umfangreiche digitale Möglichkeiten. So können Fahrgäste hochauflösende Sportübertragungen im 4K-Format sowie ihre Lieblingsfilme und -serien ansehen.

Mobiler Unterhaltungs- und Arbeitsbereich

Das moderne autonome Fahrzeug entwickelt sich allmählich nicht nur zu einem Fortbewegungsmittel, sondern auch zu einem integrierten interaktiven Raum. Im Cybercab-Innenraum sollen voraussichtlich alle Voraussetzungen geschaffen werden, um nicht nur Unterhaltungsinhalte zu nutzen, sondern auch verschiedene Spiele zu starten und alltägliche Arbeitsaufgaben zu erledigen.

Auch aus Sicht von Engineering und Design ist der Übergang in eine neue Phase erkennbar. Elon Musk zeigte auf seinen Social-Media-Seiten Bilder des ersten Cybercab-Fahrzeugs mit installierter Starlink-Ausrüstung. Das vorgestellte erste Exemplar verfügt demnach über eine markante, attraktive goldfarbene Karosserielackierung.

Umfangreiche Pläne für die Zukunft

Die Verbindung des Satelliteninternets mit Teslas autonomem Fahrsystem wird die Möglichkeiten des Fahrzeugs weiter erweitern. Dies dürfte die Nutzungsszenarien von Autos in Zukunft grundlegend verändern.

Wir erinnern daran, dass Elon Musk zuvor erklärt hatte, die Starlink-Technologie werde künftig schrittweise in alle Fahrzeuge von Tesla integriert. Dies wird die Standards für schnelle Konnektivität in der gesamten Automobilindustrie zweifellos auf eine neue Stufe heben.

TeslaCybercabStarlinkElon MuskAutonome Fahrzeuge
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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