Frazer Clarke tippt den Sieger des Superkampfs zwischen Itauma und Hrgović

Der britische Superschwergewichtsboxer Frazer Clarke, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio 2021, hat seine Prognose zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen seinem Landsmann Moses Itauma (14-0, 12 KO) und dem Kroaten Filip Hrgović (20-1, 15 KO) abgegeben.

Der bedeutende Kampf zwischen zwei namhaften Boxern im Superschwergewicht wird um den IBF-Weltmeistertitel ausgetragen.

„Itaumas schwierigster Test und die Geschwindigkeit im Ring“

Frazer Clarke betonte, dass der bevorstehende Kampf für beide Boxer nicht einfach werden dürfte, erklärte aber, dass sein Vertrauen in einen Sieg des jungen und explosiven Itauma keineswegs unbegründet sei:

„Soweit ich weiß, wird Filip der härteste Gegner in Itaumas Karriere sein. Trotzdem glaube ich an Moses’ Sieg. Ich habe großen Respekt vor diesem Mann, denn er ist nicht nur ein herausragender Kämpfer, sondern verhält sich auch außerhalb des Rings vorbildlich. Itaumas Geschwindigkeit und Beweglichkeit könnten im bevorstehenden Kampf eine entscheidende Rolle spielen“sagte Frazer Clarke.

Der Titelkampf am 21. August und Erinnerungen an die Olympischen Spiele von Tokio

Zur Information: Der zentrale Kampf zwischen Moses Itauma und Filip Hrgović im Superschwergewicht um den IBF-Weltmeistertitel findet am 21. August statt.

Wir erinnern daran, dass der Verfasser dieser Prognose, Frazer Clarke, im Halbfinale der Olympischen Spiele von Tokio 2020 gegen den legendären usbekischen Boxer sowie Olympiasieger und Weltmeister Bakhodir Jalolov unterlag und sich mit der Bronzemedaille begnügen musste.

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