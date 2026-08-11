Inter steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Djed Spence

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Inter steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Djed Spence

Inter Mailand ist in die entscheidende Phase der Verhandlungen über die Verpflichtung des englischen Nationalspielers und Tottenham-Verteidigers Djed Spence eingetreten. Laut La Gazzetta dello Sport steht eine Einigung zwischen den Parteien kurz bevor, und der 26-Jährige soll bald neues Mitglied des italienischen Klubs werden. Goal.com berichtet .

Der Transfer ist für die Nerazzurri vor der neuen Saison von großer Bedeutung. Einer der Stammspieler auf den Außenbahnen, Denzel Dumfries, war zu Real Madrid gewechselt. Die Klubführung hatte Djed Spence als vorrangiges Ziel ausgewählt, um diese Lücke zu schließen.

Ablöse und Details der Verhandlungen

Die Vereinbarung soll eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro sowie zusätzliche Boni umfassen. Tottenham hatte zunächst 40 Millionen Euro für den Spieler gefordert, doch während des Sommertransferfensters nahmen die Verhandlungen an Fahrt auf, nachdem der Preis gesenkt worden war und der Cheftrainer des Klubs grünes Licht gegeben hatte.

Die Inter-Führung um Beppe Marotta und Piero Ausilio hatte auch andere Optionen geprüft. Unter anderem wurde die Verpflichtung von Moussa Diaby untersucht, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt. Aufgrund seiner hohen Gehaltsforderungen und der komplizierten Verhandlungen wurde der Transfer jedoch aufgegeben und der Fokus auf Spence gelegt.

Zukunftspläne und Vertrag

Laut Goal.com ist Djed Spence bereit, nach Mailand zu fliegen und einen Vierjahresvertrag zu unterschreiben. Der Spieler hat sich bereits bei seinem Landsmann John Stones über das Leben in Italien informiert. Dass nach Stones ein weiterer englischer Fußballer in die Serie A wechseln könnte, sorgt bei den Fans für großes Interesse.

Dennoch müssen die Fans möglicherweise noch etwas warten, bis sie den Spieler auf dem Platz sehen. Der Verteidiger kehrte nach einer langen Pause im Anschluss an die Weltmeisterschaft erst kürzlich ins Training zurück. Trotzdem sind die Klubverantwortlichen überzeugt, dass er körperlich und taktisch der geeignetste Kandidat für die Position des Außenverteidigers ist.

Inter prüft derzeit auch weitere Veränderungen im Kader. Insbesondere das von der Roma vorbereitete Angebot in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro für Luis Enrique wird von der Vereinsführung sorgfältig geprüft. Der Schwerpunkt des Klubs liegt jedoch weiterhin auf dem erfolgreichen Abschluss des Transfers von Djed Spence.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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