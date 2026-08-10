Cuca bestätigt ein Sondergespräch mit Neymar über Disziplinfragen

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Cuca bestätigt ein Sondergespräch mit Neymar über Disziplinfragen

Santos-Cheftrainer Cuca kündigte an, ein besonderes Gespräch unter vier Augen mit Kapitän Neymar über die anhaltenden Disziplinprobleme und die zunehmende Zahl gelber Karten zu führen. Die Sperre des erfahrenen Angreifers verhinderte seinen Einsatz und trug zur jüngsten Niederlage der Mannschaft bei, wodurch der Klub in eine schwierige Turniersituation geriet. Dies berichtete Goal.com .

Laut Goal.com verlor Santos im Vila-Belmiro-Stadion mit 0:2 gegen Atlético-PR. Nach dieser Niederlage blieb der legendäre Klub am Tabellenende in der Abstiegszone. Das Ergebnis zeigte erneut deutlich, wie abhängig die Offensive von der Kreativität und Präsenz des ehemaligen Barcelona- und Paris-Saint-Germain-Stars ist.

Disziplinprobleme und immer mehr Karten

In dieser Saison wurde der 34-Jährige in 19 Spielen in allen Wettbewerben neunmal verwarnt. Zum Vergleich: Damit hat er bereits die insgesamt acht gelben Karten übertroffen, die er während der Saison 2025 erhalten hatte. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel machte Cheftrainer Cuca keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit darüber, dass sein Führungsspieler so häufig den Platz verlassen muss.

„Ja, wir werden definitiv über die Karten sprechen. Es ist sehr wichtig, dass er keine wichtigen Spiele wie das heutige verpasst“, zitierte Goal.com Cuca. Der Trainer betonte, dass die Abwesenheit des Angreifers die Qualität der Mannschaft beim Verwerten ihrer Chancen in Tore erheblich beeinträchtigt.

Leistung auf dem Platz und Kontroversen abseits davon

Trotz der Schwierigkeiten in dieser Saison liefert Neymar auf dem Platz weiterhin starke Leistungen: Im Jahr 2026 stehen für ihn acht Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Seine regelmäßigen Verwarnungen und Sperren überschatten jedoch die Bemühungen des Klubs, seine wichtigsten Saisonziele zu erreichen.

Die Disziplinprobleme beschränken sich nicht auf Verwarnungen durch die Schiedsrichter. Nach einem kürzlich ausgetragenen Spiel im brasilianischen Pokal gegen Remo geriet Neymar in den Mittelpunkt eines Streits mit Vertretern des Gegners. Auf Aufnahmen war zu sehen, wie er im Tunnel gegnerische Mitarbeiter anschrie und sich provokativ verhielt.

Der Vorfall löste scharfe Kritik von Remo-Präsident Antonio Carlos Bezerra aus. In einer Stellungnahme verurteilte er das Verhalten eines Stars, der der jüngeren Generation als Vorbild dienen sollte. Die Ereignisse haben die Aufmerksamkeit auf Neymars persönliches Verhalten weiter verstärkt, während er in eines der letzten Jahre seiner herausragenden Karriere eintritt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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