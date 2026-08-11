Großer Sieg für Paxtakor: Al Hussein mit 3:0 besiegt und die AFC Champions League Elite erreicht!

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Großer Sieg für Paxtakor: Al Hussein mit 3:0 besiegt und die AFC Champions League Elite erreicht!

Paxtakor aus Taschkent hat im entscheidenden Spiel der Qualifikationsrunde der AFC Champions League Elite gegen den jordanischen Klub Al Hussein einen deutlichen und überzeugenden Sieg eingefahren. In Taschkent erzielten die Löwen drei unbeantwortete Tore und zogen in die Ligaphase von Asiens prestigeträchtigstem Klubturnier, der AFC Champions League Elite, ein.

Mit diesem Sieg beendete Paxtakor die „Unbesiegbarkeitsserie“ der Jordanier gegen usbekische Klubs und bescherte seinen Fans ein echtes Fußballfest.

Doppelpack von Hamdamov und Resans Treffer

Die Partie begann mit aktiven und druckvollen Angriffen der Gastgeber. Bereits in der 8. Minute Dostonbek Hamdamov nutzte einen Fehler der gegnerischen Abwehr aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Paxtakor, das die Partie vollständig kontrollierte, baute seinen Vorsprung in der 30. Minute aus. Dostonbek Hamdamov stellte erneut seine Klasse unter Beweis, schnürte den Doppelpack und festigte die Führung der Mannschaft aus Taschkent.

Auch die zweite Halbzeit begann mit der Überlegenheit der Löwen. In der 52. Minute setzte der irakische Legionär Bashar Resan den Ball präzise ins gegnerische Tor und stellte den Endstand von 3:0 her.

Ligaphase der AFC Champions League Elite — Paxtakors Ziel

Dieser Sieg hat für Paxtakor eine große strategische Bedeutung. In der AFC Champions League Elite, die seit dieser Saison in einem neuen Format ausgetragen wird und die stärksten Klubs Asiens vereint, werden die Löwen die Farben Usbekistans vertreten.

Der Cheftrainer und die Spieler zeigten während der gesamten Partie taktische Disziplin und eine hervorragende körperliche Verfassung und ließen dem jordanischen Meister keine Chance.

Spielbericht

AFC Champions League Elite — Qualifikationsrunde

Paxtakor (Usbekistan) – Al Hussein (Jordanien) — 3:0

  • Tore: Dostonbek Hamdamov (8., 30.), Bashar Resan (52.).

  • Aufstellung von Paxtakor: 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (7. Hojiakbar Alijonov, 46.), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (11. Hojimat Erkinov, 68.), 21. Bashar Resan (77. Oybek Bozorov, 68.), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 29. Ayman Hussayn (Stefan Chinedu, 76.), 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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