Joby Aviation kauft Resonant Sciences für 500 Millionen Dollar

Der Entwickler elektrischer Luftfahrzeuge Joby Aviation hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Resonant Sciences für 500 Millionen Dollar in bar und Aktien getroffen, um seine Präsenz im Verteidigungssektor auszubauen. Laut Berichten auf Grundlage offizieller Unterlagen für die Aufsichtsbehörden ist die bedeutende Transaktion ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Position des Unternehmens im Militärgeschäft. Techcrunch.com berichtet .

Das in Ohio ansässige Unternehmen Resonant Sciences ist auf die Entwicklung von Hochfrequenz- und Sensorsystemen spezialisiert und wird innerhalb von Joby als eigenständiges Verteidigungsunternehmen tätig sein. Die neue Sparte wird von dem Mitgründer und CEO J. Micah North geleitet. Sie umfasst außerdem Jobys Projekte zu turbinen-elektrischen und wasserstoff-elektrischen Luftfahrzeugen sowie autonomen Technologien.

Die Verteidigungssparte hilft, sich auf die Kernziele zu konzentrieren

Laut Vertretern von Joby Aviation ermöglicht die Gründung der neuen Verteidigungssparte dem Kernteam, sich vollständig auf die Zertifizierung, Produktion und Markteinführung des kommerziellen elektrischen Lufttaxis zu konzentrieren. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen arbeitet an einem Netz städtischer elektrischer Lufttaxis für den Transport von Menschen und Fracht über kurze Entfernungen.

In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen begonnen, seine Verteidigungsprojekte offener voranzutreiben. Im vergangenen Jahr unterzeichnete Joby eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Rüstungsunternehmen L3Harris Technologies. Ziel der Vereinbarung ist es, Möglichkeiten zur Entwicklung eines neuartigen gas­turbinenbetriebenen Hybrid-Luftfahrzeugs mit senkrechtem Start und senkrechter Landung (VTOL) zu prüfen, das für militärische Anwendungen autonom fliegen kann.

Technologische Integration und finanzielle Stabilität

Die Übernahme von Resonant Sciences verschafft Joby ein etabliertes Geschäft mit sofortigen Einnahmen. Den Unterlagen zufolge erzielte Resonant in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von 100 Millionen Dollar und hat Zugang zu geheimen Programmen der US-Regierung. Die Hochfrequenz- und Sensortechnologien des Unternehmens könnten dazu beitragen, Jobys elektrische persönliche Luftfahrzeuge mit senkrechtem Start und senkrechter Landung (eVTOL) zu verbessern.

Die Entwicklung, Zertifizierung und Serienproduktion von eVTOL-Luftfahrzeugen erfordert Jahre und erhebliche finanzielle Investitionen. Joby, das 2021 an die Börse ging, sucht aktiv nach kurzfristig Einnahmen generierenden Quellen, um das Vertrauen der Investoren zu erhalten. So übernahm das Unternehmen im vergangenen Jahr insbesondere das Hubschraubertransportgeschäft von Blade Air Mobility für rund 125 Millionen Dollar.

Mit diesen strategischen Schritten gewinnt Joby Aviation nicht nur wichtige Infrastruktur und Einnahmequellen, sondern schafft auch eine solide Grundlage für die Finanzierung künftiger kommerzieller und verteidigungstechnischer Projekte. Die Gründung der neuen Verteidigungssparte eröffnet umfassende Möglichkeiten für künftige technologische Fortschritte.