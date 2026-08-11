Google testet neue KI-Tools auf seiner Startseite

Google hat den nächsten Schritt bei der grundlegenden Neugestaltung seiner Startseite eingeleitet, deren Design jahrzehntelang nahezu unverändert geblieben war. Laut ixbt.com hat das Unternehmen bei einigen Nutzern die traditionelle Schaltfläche „Suche“ entfernt und sie durch drei spezielle Verknüpfungen zu KI-Funktionen ersetzt. Die Änderung sorgt im Internet für großes Interesse, da damit möglicherweise eine ganze Ära in der Entwicklung von Suchmaschinen zu Ende geht. Ixbt.com berichtet darüber.

Derzeit wird die Neuerung nur mit einer kleinen Gruppe nicht angemeldeter Nutzer getestet. Das Experiment wurde in mehreren verschiedenen Browsern beobachtet, aber vom Unternehmen nicht offiziell angekündigt. Dennoch zeigt dieser Ansatz, dass Googles Strategie neben der Informationssuche auch der direkten Interaktion und der Erstellung von Inhalten für Nutzer Priorität einräumt.

Neue Benutzeroberfläche und KI-Funktionen

Die neuen Verknüpfungen unterhalb der Suchleiste decken drei zentrale Bereiche ab: Bilder erstellen (Create images), Fragen zu Dateien stellen (Ask about files) und Ideen diskutieren oder ein Brainstorming durchführen (Brainstorm). Die bekannte Schaltfläche „Auf gut Glück!“ bleibt dabei an ihrem Platz, während der AI Mode weiterhin in der Suchleiste verfügbar ist.

Die Funktionsweise dieser Tools hängt davon ab, ob der Nutzer bei einem Konto angemeldet ist. Funktionen wie das Hochladen von Dokumenten und das Stellen von Fragen dazu oder das Starten eines Gesprächs mit Gemini funktionieren auch ohne Anmeldung. Für die Erstellung von Bildern mit KI ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Interessanterweise verschwinden die drei neuen Verknüpfungen, sobald sich Nutzer bei ihrem Konto anmelden, und erscheinen nach dem Abmelden wieder.

Strategischer Wandel und Zukunftsperspektiven

Die Google-Startseite zeichnete sich durch ihr konservatives Design aus, wobei die Schaltfläche „Suche“ ihr zentrales Element war. Das neue Experiment bietet Nutzern eine Umgebung, in der sie nicht nur Informationen suchen, sondern auch eigene Daten analysieren, Inhalte erstellen und direkt mit dem Gemini-Modell interagieren können.

Experten zufolge deutet dieser Ansatz darauf hin, dass das Unternehmen von der Anzeige traditioneller Suchergebnisse dazu übergeht, bereits bei der Formulierung einer Anfrage mit KI zu interagieren. Sollte der Test erfolgreich sein und für die breite Öffentlichkeit eingeführt werden, wäre dies eine der bedeutendsten Änderungen der Benutzeroberfläche in der Geschichte der Suchmaschinen.