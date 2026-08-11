Rivian-Chef RJ Scaringe spricht auf der TechCrunch Disrupt 2026

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Rivian-Chef RJ Scaringe spricht auf der TechCrunch Disrupt 2026

Elektrofahrzeuge zu entwickeln, sie in großem Maßstab zu produzieren und auszuliefern, ist ein komplexer Prozess, der Lieferketten und Fabrikinfrastruktur umfasst. Laut ixbt.com wird Rivian-CEO RJ Scaringe bei der TechCrunch Disrupt 2026 in San Francisco ausführlich über diese hochmodernen Herausforderungen und die erzielten Ergebnisse sprechen. Darüber berichtet .

Heute ist Riv an der Schnittstelle von AI, Software, Robotik, Fertigung und Transport tätig. RJ Scaringe hat in den vergangenen Jahren daran gearbeitet zu beweisen, dass die Verbindung dieser Bereiche nicht nur möglich ist, sondern künftig auch den Wettbewerb verschärfen wird. Die Veranstaltung soll dieses Jahr vom 13.–15. Oktober im Moscone Center in San Francisco stattfinden.

Der R2-Crossover und eine neue Marktstrategie

Rivian bereitet derzeit die Produktion des R2 vor, eines Modells, das ungefähr 58.000 US-Dollar kostet. Scaringe will mit diesem neuen SUV einen größeren Marktanteil erschließen, den die teureren Modelle R1T und R1S nicht abdecken. Angesichts der nachlassenden Nachfrage nach hochpreisigen Elektrofahrzeugen und des starken Wettbewerbs, insbesondere durch günstigere chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, gilt diese Markteinführung als einer der wichtigsten Schritte des Unternehmens.

Über die Automobilbranche hinaus expandiert Scaringe auch in andere zukunftsträchtige Bereiche. Unter anderem wurde ein Fahrplan entwickelt, um bis 2028 auf vollständig autonomes Fahren der Stufe 4 umzusteigen. Rivian baut außerdem sein Netz an Ladestationen aus, um eines der größten Ladenetze in den Vereinigten Staaten zu schaffen.

Die Verbindung von Robotik und AI

RJ Scaringe hat außerdem Mind Robotics mitgegründet, ein Unternehmen für humanoide Roboter, das allein in diesem Jahr 900 Millionen US-Dollar an Investitionen einwerben konnte. Er ist dort als Vorstandsvorsitzender und kommissarischer CEO tätig, während Rivian sowohl ein Großaktionär als auch der wichtigste Kunde des Unternehmens ist.

Das Rivian-Werk in Normal im US-Bundesstaat Illinois soll zu einem Ort werden, an dem Menschen und Roboter am Montageband zusammenarbeiten. Scaringe sieht darin eine Möglichkeit, den künftig erwarteten Arbeitskräftemangel zu bewältigen. Die Teilnehmer der TechCrunch Disrupt 2026 können aus erster Hand erfahren, wie diese Investitionen zusammenhängen und welche Erfahrungen beim Bauen in der physischen Welt und bei der Einführung von AI gesammelt wurden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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