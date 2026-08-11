Sensationeller Transfer bei Neftchi: Warum Kouao Europa verließ und Usbekistan wählte?

Die usbekische Super League hat im Sommer-Transferfenster für einen Paukenschlag gesorgt. Koffi Kouao, ehemaliger Verteidiger des französischen Klubs Metz und Nationalspieler der Côte d’Ivoire, wird seine Karriere beim Verein Neftchi aus Fergana fortsetzen. Die Gründe, warum der 28-jährige erfahrene Fußballer Europa verließ und sich für die usbekische Meisterschaft entschied, sowie seine Aussagen in einem Interview mit der französischen Presse zogen großes Interesse auf sich.

Der ivorische Verteidiger gab dem renommierten französischen 225foot.com ein Interview und sprach offen über diese unerwartete, aber ambitionierte Entscheidung.

Abschied von Metz und das Neftchi-Projekt

Nachdem sein Vertrag beim französischen Klub Metz im Juli dieses Jahres ausgelaufen war, wurde Koffi Kouao vereinslos. Obwohl ihm mehrere europäische Klubs Angebote machten, wollte der Fußballer nichts überstürzen und entschied sich für ein Projekt, in dem er sein volles Potenzial entfalten kann.

„Nach meiner Zeit bei Metz und dem Vertragsende im Juli wollte ich nichts überstürzen, sondern ein Projekt wählen, bei dem ich mich wirklich gebraucht fühle. Als die Option Neftchi aufkam, gefielen mir die Pläne der Vereinsführung. Die usbekische Meisterschaft zu entdecken, ist für mich eine sehr interessante Herausforderung und sowohl menschlich als auch sportlich ein neues Abenteuer“,sagte Koffi Kouao.

Vertrag bis 2027

Die Vereinsführung aus Fergana hat einen hochklassigen Legionär verpflichtet, um die Defensive zu verstärken. Die Vereinbarung zwischen den Parteien gilt für eineinhalb Saisons, und Kouao unterzeichnete bei Neftchi einen offiziellen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2027 läuft.

Der ivorische Fußballer erklärte, er sei bereit, seine umfangreiche Erfahrung und sein taktisches Wissen aus dem europäischen Fußball in seine neue Mannschaft einzubringen.

„Ich gebe alles auf dem Platz“: Kouao macht große Versprechen

Der Rechtsverteidiger, der auf seiner Position durch hohe Geschwindigkeit, Zweikampfstärke und einen aggressiven Spielstil auffällt, blickt seiner Zeit in Fergana mit großen Erwartungen entgegen:

„Ich bin mit Demut hierhergekommen, möchte aber meine Erfahrung, meine Schnelligkeit und mein aggressives Spiel auf der rechten Seite zeigen. Das ist neuer Fußball, eine neue Kultur, und ich bin bereit, in dieser Saison alles zu geben, um dem Klub zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Der Platz wird alles zeigen!“

Die Aktionen des erfahrenen Legionärs, der zu Neftchi gestoßen ist, und sein Einfluss auf die Ergebnisse der Mannschaft stoßen bei den Fans auf großes Interesse. Dieser Transfer der Ferganaer wird den Wettbewerb in der Super League zweifellos weiter verschärfen.

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