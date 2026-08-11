Jeff Bezos könnte Anteile an Liverpool kaufen

Ein von Amazon-Gründer Jeff Bezos angeführtes Milliardärskonsortium befindet sich in der letzten Verhandlungsphase über den Kauf einer 30-prozentigen Minderheitsbeteiligung am Premier-League-Klub Liverpool. Laut BBC Sport würde die Vereinbarung den Eigentümern des Klubs, der Fenway Sports Group (FSG), einen enormen Gewinn bringen, während die Liverpool-Fans den Prozess vorsichtig verfolgen. Goal.com berichtet .

Die FSG hatte den Klub 2010 für lediglich 300 Millionen Pfund gekauft. Damals stand Liverpool am Rand des Bankrotts. Sollte der geplante Verkauf erfolgreich abgeschlossen werden, würde das Unternehmen 1,35 Milliarden Pfund verdienen und der Gesamtwert des Klubs auf 4,5 Milliarden Pfund steigen. Den derzeitigen Eigentümern würde dies einen enormen finanziellen Gewinn ermöglichen, während sie die Kontrolle über den Klub behalten.

Finanzieller Umfang und Transferbeschränkungen

Der Finanzexperte Kieran Maguire ist der Ansicht, dass die Vereinbarung für die FSG in jeder Hinsicht vorteilhaft wäre. Das Privatvermögen von Jeff Bezos wird auf rund 257 Milliarden Dollar geschätzt. Dem Konsortium gehören außerdem Facebook-Mitgründer Eduardo Saverin und Amit Bhatia an. Experten erinnern die Fans dennoch daran, nicht sofort mit beispiellosen Ausgaben auf dem Transfermarkt zu rechnen.

Die Finanzregeln der Premier League und die Vorgaben zu den Kaderkosten verhindern, dass Klubs uneingeschränkt Geld ausgeben. Die Ausgaben sind direkt an die kommerziellen Einnahmen gekoppelt, sodass die Vereinbarung hauptsächlich als Aktienverkauf zwischen der FSG und den neuen Investoren abgewickelt werden könnte. Das bedeutet, dass sie möglicherweise keinen direkten finanziellen Einfluss auf den Klub selbst hätte.

Berechtigte Sorgen der Fans

Trotz des Interesses finanzstarker Investoren sind die Liverpool-Fans fest entschlossen, die historischen Werte des Klubs zu schützen. Spirit of Shankly, die unabhängige Fanvereinigung des Klubs, sorgt sich darum, wie die neuen Investoren mit den Traditionen und den Rechten der Beschäftigten umgehen werden.

Welche konkreten Rechte erhält das neue Konsortium im Gegenzug für seine 30-prozentige Beteiligung?

Werden die Investoren an der Klubführung beteiligt und einen Sitz im Vorstand erhalten?

Welche Prüfungen werden bei den potenziellen Investoren durchgeführt?

Erfolgt die Übernahme im Interesse der Mannschaft oder handelt es sich lediglich um einen Prestige-Kauf?

Die endgültigen Einzelheiten der Vereinbarung und ihre Folgen werden derzeit noch diskutiert. Der Dialog zwischen der Führung von Liverpool und den Fans wird entscheidend sein, um die Zukunft des Klubs und seine besonderen Traditionen zu bewahren.