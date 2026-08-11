Peinlicher Moment bei der Präsentation des Cruzeiro-Stürmers sorgt für Aufsehen in sozialen Medien

Im Fußball sind Zeremonien anlässlich des Wechsels zu einem neuen Verein oft von unvergesslichen und erfreulichen Momenten geprägt. Für den Stürmer Luciano Rodríguez, der auf Leihbasis vom saudi-arabischen Klub Neom zum brasilianischen Verein Cruzeiro wechselte, wird dieser Tag jedoch wegen einer unerwarteten Peinlichkeit in Erinnerung bleiben. Wie Goal.com berichtete, verbreitete sich ein Ausschnitt aus der offiziellen Präsentation des 23-jährigen Uruguayers in den sozialen Medien rasch und löste hitzige Diskussionen aus. Goal.com berichtet darüber.

Nach seinem Wechsel zu Cruzeiro und der Vertragsunterzeichnung trat Luciano Rodríguez vor Fans und Medienvertretern auf die Bühne. Auch seine Freundin, das Model Antonela Chavala, kam zur Zeremonie. Wegen ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien wird sie von vielen als „uruguayische Kim Kardashian“ bezeichnet. Ihr Verhalten bei der Veranstaltung verblüffte alle. Als der Fußballer sie umarmte und versuchte, sie auf die Wange zu küssen, verließ sie plötzlich hastig die Bühne.

Luciano Rodríguez geriet dadurch vor den Augen der Öffentlichkeit in eine sichtlich unangenehme Lage, verlor die Fassung und stand offenbar mit ratlosem Blick und am Kopf kratzend da, um die Situation zu entschärfen. Das Video verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit im Internet und zog die Aufmerksamkeit von Millionen Zuschauern auf sich. Fans und Nutzer sozialer Medien stellten verschiedene Vermutungen über einen ernsthaften Streit zwischen dem Paar an.

Die Erklärung des Social-Media-Stars

Nach den hitzigen Diskussionen im Internet sah sich Antonela Chavala, die mehr als 170.000 Abonnenten hat, gezwungen, das Missverständnis aufzuklären. Sie betonte entschieden, dass es keinen Konflikt zwischen dem Paar gebe, und erklärte ihr Verhalten mit der angespannten Atmosphäre rund um einen großen Fußballklub.

Das Model erklärte die Situation in einer Stellungnahme: „Als ich die Bühne betrat, gratulierte ich ihm, aber als ich sie verließ, war ich sehr aufgeregt. Dieser Moment hat mich überwältigt, und ich hielt es für besser, ihm etwas Raum zu geben. Es gab weder Respektlosigkeit noch eine andere negative Situation, wie die Menschen vermutet haben.“

Cruzeiro und die bevorstehenden Herausforderungen

Die Fans von Cruzeiro hoffen, dass solche kleinen Zwischenfälle abseits des Spielfelds Luciano Rodríguez' Leistungen nicht beeinträchtigen. Das Team belegt derzeit den fünften Platz in der Tabelle der brasilianischen Meisterschaft und liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter Palmeiras. Obwohl Rodríguez nicht in Uruguays vorläufigen 23-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft berufen wurde, will er ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen.

Der Stürmer, an dem zuvor auch Sunderland Interesse gezeigt hatte, entschied sich für Brasilien, um sich in einer der wettbewerbsintensivsten Ligen Südamerikas zu beweisen. Sein Debüt für den neuen Verein könnte schon bald, möglicherweise noch in dieser Woche, erfolgen. Auf Cruzeiro wartet ein heißes Copa-Libertadores-Duell gegen Flamengo, einen der großen Rivalen des brasilianischen Fußballs.