Roscosmos und Yandex Weather übertragen die Sonnenfinsternis live

Im kommenden Jahr wird eines der seltensten und beeindruckendsten Naturphänomene zu beobachten sein: eine totale Sonnenfinsternis. Für Millionen Menschen, die dieses spektakuläre astronomische Ereignis aufgrund ihres geografischen Standorts oder ungünstiger Wetterbedingungen nicht in ihrer Region sehen können, wird eine besondere Möglichkeit geschaffen. Wie ixbt.com berichtet, übertragen Roscosmos und der Dienst Yandex Weather am 12. August 2026 die Sonnenfinsternis exklusiv online vom berühmten Lakhta Center in Sankt Petersburg. Dies meldete Ixbt.com berichtet .

Die einzigartige Übertragung soll um 20:00 Uhr Moskauer Zeit beginnen. Nach Angaben der Veranstalter ermöglicht der Stream den Bewohnern von Regionen, die geografisch außerhalb des Finsternispfads liegen oder in denen Wolken den Himmel bedecken, ein kosmisches Schauspiel zu erleben. Experten betonen, dass groß angelegte Online-Übertragungen dieser Art eine wichtige Rolle bei der Popularisierung der Wissenschaft und bei der Förderung des Interesses an Astronomie in der breiten Öffentlichkeit spielen.

Geografische Besonderheiten und regionale Verteilung der Sonnenfinsternis

Nach Angaben von Experten bewegt sich die Totalitätszone der Finsternis entlang eines sehr schmalen Korridors. Zu diesem Gebiet gehören der Norden Russlands, die Gewässer des Arktischen Ozeans, Grönland, Island, der Norden Spaniens und ein kleiner Teil Portugals. In diesen Regionen wird der Mond die Sonnenscheibe vollständig verdecken. Bei klarem Himmel kann dort die seltene Sonnenkorona beobachtet werden.

In Moskau, Sankt Petersburg und den meisten Teilen Europas wird die Finsternis diesmal dagegen nur teilweise zu sehen sein. Wie stark der Mond die Sonne bedeckt, hängt davon ab, wie weit ein Ort von der Totalitätszone entfernt liegt. An manchen Orten kann das Phänomen nahezu unbemerkt bleiben. Genau deshalb überwindet die Online-Übertragung geografische Einschränkungen und ermöglicht es allen, das Ereignis vollständig zu verfolgen.

Programm der Live-Übertragung und Beteiligung von Experten

Die Zuschauer erwartet nicht nur ein beeindruckendes Spektakel, sondern auch ein wissenschaftlich-bildendes Programm. Während der Übertragung nehmen der bekannte Astrofotograf Nikolay Vodovin und Yelena Kupriyanova, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Hauptastronomischen Observatoriums der Russischen Akademie der Wissenschaften, als Experten teil. Sie erklären ausführlich die Mechanismen von Finsternissen, die Besonderheiten des bevorstehenden astronomischen Ereignisses sowie die Regeln für eine sichere Sonnenbeobachtung.

Für die interessante Übertragung werden mehrere komfortable Plattformen angeboten. Sie kann direkt auf der Website von Yandex Weather, in der mobilen App sowie in der offiziellen Community von Roscosmos im sozialen Netzwerk VKontakte angesehen werden. Nach der Übertragung wird eine Aufzeichnung außerdem auf den Social-Media-Seiten der Agentur und im Rahmen des Programms Astrograph auf der Plattform Kinopoisk veröffentlicht.