Enzo Fernández könnte ein großartiger Transfer für Manchester City sein

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Enzo Fernández könnte ein großartiger Transfer für Manchester City sein

Manchester City, einer der aktuellen Spitzenreiter der englischen Premier League, könnte Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández verpflichten. Es heißt, dass der argentinische Weltmeister wichtige Aufgaben übernehmen könnte, die im Team von Enzo Maresca fehlen. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com erklärte der ehemalige englische Nationalverteidiger Colin Hendry, Enzo Fernández wäre eine hervorragende Verstärkung für Manchester City und würde der Mannschaft großen Nutzen bringen. Der Experte ist der Ansicht, dass sich der Transfer trotz der äußerst hohen Ablösesumme lohnen könnte.

Ablösesumme und finanzielle Bedingungen

Nach Angaben der Publikation könnten für Enzo Fernández rund 120 Millionen Pfund (162 Millionen US-Dollar) Ablöse verlangt werden. Manchester City hat im Sommer-Transferfenster bereits hohe Ausgaben getätigt, darunter 116 Millionen Pfund für Elliot Anderson. Außerdem zeigt der Klub Interesse am talentierten Lille-Spieler Ayyoub Bouaddi.

In der zentralen Mittelfeldreihe werden derzeit erhebliche Veränderungen erwartet. Insbesondere kursieren Gerüchte, dass der Ballon-d'Or-Gewinner Rodri nach Spanien zurückkehren könnte und dass Barcelona und Real Madrid um ihn buhlen. Daher soll Manchester City Chelseas Star Enzo Fernández zum Hauptziel gemacht haben.

Verhandlungen zwischen den Klubs und Zeitdruck

Laut Colin Hendry, der sich über Gambler Media äußerte, soll Chelsea den 14. August als Frist für offizielle Angebote und Verhandlungen festgelegt haben. Wenn Manchester City den Spieler verpflichten will, muss der Klub schnell handeln.

Fernández spielte zuvor in West-London unter Enzo Maresca, was die Wahrscheinlichkeit eines Transfers ebenfalls erhöht. Nach dem Abgang erfahrener Mittelfeldspieler wie Kevin De Bruyne und İlkay Gündoğan fehlt Manchester City ein Mittelfeldspieler, der aus dem Zentrum regelmäßig Tore erzielen und das Spiel kontrollieren kann.

Es ist kein Geheimnis, dass die Preise auf dem Fußball-Transfermarkt stark gestiegen sind und Ablösesummen inzwischen Hunderte Millionen Pfund erreichen. Topklubs, die um die wichtigsten Titel kämpfen, müssen jedoch auf solche Ausgaben vorbereitet sein. Enzo Fernández' Erfahrung in der Premier League könnte ihm eine sofortige Anpassung an die Startelf ermöglichen.

Enzo FernándezManchester CityChelseaTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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