Eliot Anderson erklärt, warum er das Angebot von Manchester United ablehnte

Der Rekord-Neuzugang von Manchester City, Eliot Anderson, hat erklärt, warum er sich trotz der Bemühungen von Manchester-United-Spielern während seines Urlaubs für die Citizens entschieden hat. Wie Goal.com berichtet, erklärte der englische Nationalspieler, dass er von Anfang an nur zum Klub aus dem Etihad wechseln wollte – trotz des Interesses der Red Devils. berichtet berichtet.

Während seines Urlaubs in der Saisonpause traf der englische Nationalspieler beim Golfspielen in Portugal zufällig Vertreter von Manchester United. Obwohl die Verantwortlichen der Red Devils ihn von einem Wechsel ins Old Trafford überzeugen wollten, blieb Anderson bei seiner Entscheidung und wählte letztlich Manchester City.

Eine Entscheidung aus der Kindheit und der Faktor Sergio Aguero

Zu den in den Medien verbreiteten Gerüchten erklärte Anderson, die Geschichte sei etwas übertrieben dargestellt worden. Seinen Worten zufolge war die Wahl des Klubs für ihn sehr klar, da er Manchester City bereits seit seiner Kindheit verfolgt hatte.

„Als ich acht oder neun Jahre alt war, erzielte Sergio Aguero dieses berühmte Tor. Seit zehn Jahren verfolge ich die Spiele von Manchester City. Vor mir lag eine große Entscheidung, und ich bin überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben“, sagte der Fußballer am Mittwoch bei einer Veranstaltung im Fanshop des Klubs.

Kevin De Bruyne war sein wichtigstes Vorbild

Der Wechsel zu Manchester City ist für Eliot Anderson nicht nur der nächste professionelle Schritt, sondern auch die Möglichkeit, dem Vorbild aus seiner Kindheit zu folgen. Er verschwieg nicht, dass er während seiner Entwicklungsjahre die Bewegungen und Pässe des belgischen Mittelfeldspielers auf dem Platz aufmerksam studiert hatte.

„Kevin De Bruyne war in den vergangenen zehn Jahren der wichtigste Spieler, zu dem ich aufgeschaut habe. Ich habe ihm sehr gerne zugesehen. Nun bei seinem Klub und an dem Ort zu sein, an dem er selbst gespielt hat, ist für mich ein ganz besonderes Gefühl“, schloss Englands Star-Neuzugang.