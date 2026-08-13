Hat Messi beschlossen, seine Karriere fortzusetzen? Neue Nachricht über die Zukunft der Fußballlegende

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Hat Messi beschlossen, seine Karriere fortzusetzen? Neue Nachricht über die Zukunft der Fußballlegende

Lionel Messi, der argentinische Stürmer von Inter Miami, hat nach dem Tod seines Vaters Jorge Messi beschlossen, seine Fußballkarriere fortzusetzen. Das Portal Todo Noticias berichtete darüber.

Messi hatte sich wegen des Todes seines Vaters eine Zeit lang vom Fußball und vom Mannschaftstraining zurückgezogen. Trotz des schweren Verlusts soll der 39-jährige Fußballer beschlossen haben, seine Karriere fortzusetzen.

Berichten zufolge soll Messi am 12. August in die USA zurückkehren und das Training bei Inter Miami schrittweise wieder aufnehmen. Wann er vollständig ins Mannschaftstraining einsteigt und im nächsten Spiel zum Einsatz kommt, ist jedoch noch unklar.

Der Tod seines Vaters war für Messi ein großer Verlust. Jorge Messi war nicht nur sein Vater, sondern auch einer seiner engsten Berater während seiner Karriere. Er spielte eine wichtige Rolle bei Lionels Entwicklung zum Profifußballer und in den frühen Jahren seiner Laufbahn.

Lionel MessiInter MiamiJorge MessiTodo Noticias
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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