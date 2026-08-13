Dušan Vlahovićs Zeit bei Juventus endet: Stürmer wechselt in die Türkei

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Dušan Vlahovićs Zeit bei Juventus endet: Stürmer wechselt in die Türkei

Juventus-Stürmer Dušan Vlahović wird seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Laut GOAL.com entschied sich der serbische Angreifer nach ausbleibenden Angeboten von Topklubs aus der Premier League oder La Liga für einen Wechsel zu Beşiktaş, wo er ein höheres Gehalt verdienen wird. Der Transfer beendet die schwierige und umstrittene Zeit des 26-jährigen Stürmers beim Turiner Klub. Wie die Website berichtet.

Im Januar 2022 verpflichtete Juventus Vlahović von Fiorentina für 70 Millionen Euro plus bis zu 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Die Klubführung stattete den jungen Angreifer mit einem üppigen Gehalt von bis zu 12 Millionen Euro pro Saison aus. Damals bestand die große Hoffnung, dass der 22-Jährige zu einem echten Star heranwachsen würde, der die Mannschaft anführt.

Große Erwartungen und eine schwierige Zeit

Doch Vlahović konnte die erwarteten Ergebnisse nicht liefern. Zu seinen Problemen trug sicherlich auch die Krise des Klubs in den vergangenen Jahren bei. Während seiner viereinhalb Jahre bei Juventus trat der gesamte Vorstand unter Präsident Andrea Agnelli zurück; zudem kam es zu zahlreichen Veränderungen in der Führung und auf der Trainerbank. Vlahović spielte unter Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor und Luciano Spalletti. Nun erwartet ihn Vincenzo Italiano, der Trainer, unter dem er bei Fiorentina seine besten Leistungen zeigte.

Trotz dieses Chaos auf Klubebene wird von echten Champions erwartet, dass sie ihre Mannschaften in schwierigen Situationen retten. Vlahović erzielte in 168 Einsätzen 68 Tore, doch seine Nervosität auf dem Platz und technische Einschränkungen bei der Ballannahme behinderten seine Entwicklung. Sein einziger Titel war die Coppa Italia 2024, in deren entscheidendem Finale er das Siegtor gegen Atalanta erzielte.

Vertrag bei Beşiktaş und ein neuer Schritt

Vlahovićs nächstes Ziel zeigt einmal mehr, dass er nicht das Niveau erreicht hat, das er sich vorgestellt hatte. Lange Zeit hatten der Spieler und seine Vertreter Topklubs wie Arsenal, Barcelona oder Bayern München ins Visier genommen. Doch von keinem dieser Vereine lag ein konkretes Angebot vor. Daher wechselt der Stürmer in die türkische Liga. Beim Istanbuler Klub wird er ohne Boni und zusätzliche Zahlungen ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro pro Saison verdienen.

Finanziell ist dieser Deal für Vlahović und sein Umfeld ein uneingeschränkter Erfolg. Gleichzeitig sucht Juventus weiterhin nach einem Spieler, der den serbischen Stürmer angemessen ersetzen kann. Der neu zum Klub gestoßene Randal Kolo Muani ist ein mobiler Angreifer, der sich gerne über den Platz bewegt, und kein klassischer Mittelstürmer im Strafraum.

Dušan VlahovićJuventusBeşiktaşSerie ATransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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