Xiaomi stellt neues Gerät vor, das Wasser filtert und kocht

Xiaomi hat ein neues Küchengerät vorgestellt: das Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition, das Wasserfilterung und sofortiges Erhitzen kombiniert. Das Gerät soll herkömmliche Wasserfilter und elektrische Wasserkocher in der Küche ersetzen und ist auf dem chinesischen Markt bereits zur Vorbestellung erhältlich. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com liegt der empfohlene Preis des neuen Wasserreinigers bei 2.999 Yuan. Während der Vorbestellungsphase kann er jedoch für 2.699 Yuan erworben werden. Das wichtigste Merkmal: Nach der Filterung wird das Wasser direkt im Inneren des Geräts erhitzt. Durch Drücken einer einzigen Taste erhalten Nutzer bis zu 100 Grad heißes Wasser.

Technische Möglichkeiten und Filtersystem

Das System bietet eine hohe Leistung und liefert bis zu 5,4 Liter warmes Wasser oder 2 Liter heißes Wasser pro Minute. Der wärmeisolierte Innentank kann außerdem bis zu 1,5 Liter abgekochtes Wasser oder 4,5 Liter warmes Wasser speichern, was im Alltag besonders praktisch ist.

Das Gerät verwendet ein fortschrittliches 12-stufiges Filtersystem. Nach Angaben des Herstellers kann es 145 verschiedene Arten von Verunreinigungen effektiv aus dem Wasser entfernen. Die Entfernungseffizienz für Schwermetalle wie Blei und Cadmium beträgt 99,9 beziehungsweise 99,8 Prozent, während E.-coli-Bakterien vollständig beseitigt werden.

Sicherheit und intelligente Steuerung

Die eingesetzte Umkehrosmosemembran erreicht eine Entsalzungsrate von bis zu 98 Prozent. Alle Innenteile, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen, bestehen aus lebensmittelechtem Edelstahl der Güteklasse 304. Außerdem garantiert der Hersteller offiziell, dass das Gerät frei von Bisphenol-A und Phosphaten ist.

Das neue Küchensystem arbeitet mit modernen Technologien. Über die Mi Home App können Nutzer den Wasserverbrauch und den Filterstatus in Echtzeit überwachen sowie die Wasserausgabemodi aus der Ferne ändern. Das für die Montage unter einem Küchenschrank konzipierte Gerät versorgt Haushalte gleichzeitig mit sauberem Trinkwasser, warmem Wasser und heißem Wasser.