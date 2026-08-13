Pyatyorochka startet Service zur Erinnerung an das Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln

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Pyatyorochka startet Service zur Erinnerung an das Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln

Die beliebte russische Einzelhandelskette Pyatyorochka führt schrittweise einen neuen digitalen Service in ihrer mobilen App ein, der Kunden rechtzeitig benachrichtigt, wenn sich das Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln nähert. Laut IXBT.com erleichtert das System nicht nur die Verwaltung von Haushaltsvorräten, sondern hilft auch, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet dies.

Die neue Funktion arbeitet vollständig automatisiert und erfordert keinen zusätzlichen Aufwand seitens der Kunden. Das System analysiert Einkäufe, die mit der X5 Klub-Treuekarte getätigt wurden, und greift auf digitale Kennzeichnungsdaten von Chestniy znak zurück. Beim Einkauf werden das Herstellungsdatum und das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts automatisch über einen digitalen Code ausgelesen.

Smarte Algorithmen und Erinnerungen nach Kategorien

Ein speziell entwickelter Algorithmus bestimmt abhängig von der Produktart selbst, wann eine Benachrichtigung gesendet wird. Kunden müssen weder Kassenbons manuell eingeben noch einzelne Produkte fotografieren oder Barcodes scannen. Der gesamte Prozess läuft im Hintergrund ab.

Den Angaben zufolge wird der Zeitpunkt der Erinnerungen je nach Produktkategorie unterschiedlich festgelegt. Dazu gehören:

  • Bei Milchprodukten wird drei Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums eine Benachrichtigung gesendet.
  • Bei Babynahrung beträgt dieser Zeitraum fünf Tage.
Nach dem Einkauf erhält der Kunde in der App eine Benachrichtigung mit dem genauen Datum, bis zu dem der Verzehr des Produkts empfohlen wird.

Zukünftige Pläne und ökologische Bedeutung

Nach Ansicht der Organisatoren ermöglicht das Projekt eine effizientere Kontrolle der Lebensmittelvorräte im Haushalt. Gleichzeitig leistet es einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit, indem es verhindert, dass überschüssige Produkte verderben und im Müll landen.

Künftig sollen ähnliche smarte Erinnerungssysteme auch in anderen großen Einzelhandelsketten der X5 Group eingeführt werden, insbesondere in den Supermärkten Perekryostok und Chizhik. Experten betonen, dass die Daten des staatlichen Kennzeichnungssystems nicht nur die Kontrolle des Warenumschlags ermöglichen, sondern auch weitreichende Chancen für die Entwicklung moderner Dienste zum Schutz und zur Bequemlichkeit der Verbraucher eröffnen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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