Jonathan Tah bewertet die Trainerarbeit von Vincent Kompany und Xabi Alonso

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Jonathan Tah bewertet die Trainerarbeit von Vincent Kompany und Xabi Alonso

Bayern-München-Verteidiger Jonathan Tah lobte die Trainerfähigkeiten der renommierten Coaches Vincent Kompany und Xabi Alonso. Der deutsche Nationalspieler betonte, dass sie ihre umfangreiche Erfahrung als Spieler effektiv nutzen, eine emotionale Verbindung zur Mannschaft aufbauen und taktische Ideen erfolgreich umsetzen können. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, zeigte sich Jonathan Tah zufrieden darüber, im Laufe seiner Karriere unter beiden hochqualifizierten Trainern gearbeitet zu haben. Unter Xabi Alonso spielte er für Bayer Leverkusen und gewann in der Saison 2023/24 die Bundesliga. 2025 wechselte der Verteidiger zum FC Bayern und entwickelt sich derzeit unter dem ehemaligen Kapitän von Manchester City, Vincent Kompany, weiter.

Erfahrung und Führungsstärke

Beide Trainer, die derzeit auf den höchsten Ebenen des europäischen Fußballs erfolgreich sind, hatten zuvor herausragende Spielerkarrieren. Jonathan Tah zufolge ist ihre enorme Erfahrung auf dem Platz direkt in ihren modernen Traineransatz eingeflossen und verschafft ihnen einen besonderen Vorteil.

Als ehemalige Führungsspieler verstehen sie das komplexe Innenleben und die Gruppendynamik moderner Mannschaften hervorragend, was ihnen bei ihrer Arbeit zugutekommt. „Sie haben als Fußballer einen sehr langen Weg zurückgelegt. Deshalb macht die Zusammenarbeit mit ihnen großen Spaß, weil sie die Kabine und die Abläufe in einer Mannschaft sehr gut verstehen“, erklärte der Verteidiger.

Menschlicher Ansatz wichtiger als Taktik

Obwohl die Trainer für ihr ausgeprägtes taktisches Wissen bekannt sind, sieht Tah ihre größte Stärke in der Fähigkeit, gute Beziehungen zu den Spielern aufzubauen. Seiner Ansicht nach können selbst die besten taktischen Systeme ohne das vollständige Vertrauen und die Unterstützung der Spieler scheitern.

Laut dem Verteidiger ist der wichtigste Faktor der Ansatz des Trainers gegenüber der Mannschaft. Wenn das Team die Ideen des Trainers nicht vollständig verinnerlicht und keine gegenseitige Kommunikation entsteht, wird jedes taktische System zwangsläufig wirkungslos.

Jonathan TahVincent KompanyXabi AlonsoBayern MünchenFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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