Die lang anhaltenden Transfergerüchte im Profifußball sind beendet: Der serbische Stürmer Dušan Vlahović wird seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, setzt der 26-jährige Angreifer, der auf Angebote von Spitzenklubs aus der Premier League oder La Liga gewartet hatte, seine Karriere bei Beşiktaş fort. Der Transfer bedeutet nicht nur eine dramatische Wende in der Laufbahn des Spielers, sondern auch das Ende seiner turbulenten Zeit beim Turiner Klub. Die Nachricht wurde von Goal.com veröffentlicht.

Jahre später muss Juventus die Laufbahn des Stürmers bilanzieren, den der Klub im Januar 2022 mit großen Hoffnungen von der Fiorentina verpflichtete. Damals zahlte der Turiner Verein eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Boni und stattete ihn mit einem gewaltigen Vertrag aus, dessen Jahresgehalt schrittweise auf 12 Millionen Euro steigen sollte. Der 22-Jährige hatte in 108 Spielen für die Fiorentina 49 Tore erzielt und sollte zum besten Mittelstürmer seiner Generation heranreifen und die Mannschaft anführen.

Eine schwierige Zeit und die Ergebnisse beim Turiner Klub

Doch die Entwicklung nahm einen anderen Verlauf. Obwohl Vlahović in 168 Einsätzen 68 Tore erzielte, bezeichnen ihn viele Experten inzwischen als große Enttäuschung und unerfülltes Versprechen. Natürlich gibt es Gründe, die für eine Entlastung des Spielers sprechen: Er kam zu Juventus in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte. Innerhalb von viereinhalb Jahren traten Klubpräsident Andrea Agnelli und der gesamte Vorstand zurück, während sich Führung und Trainerstab mehrfach veränderten.

Der Stürmer spielte unter Trainern wie Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor und Luciano Spalletti und trifft bei Beşiktaş nun erneut auf Vincenzo Italiano, den Trainer, der sein Potenzial bei der Fiorentina am besten zur Geltung gebracht hatte. Trotz des Chaos im Klub konnte Vlahović die Aufgabe, die Mannschaft aus der schwierigen Lage zu führen, wie es von echten Champions erwartet wird, jedoch nur teilweise erfüllen. Häufig wurde er von seinen Emotionen, seiner Nervosität sowie technischen Einschränkungen bei der Ballannahme und im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern gebremst.

Finanzieller Erfolg und eine neue Herausforderung

Trotzdem gewann der Serbe mit Juventus nur einen Titel: die Coppa Italia 2024. Im Finale gegen Atalanta erzielte er das einzige Tor. Vlahovićs Wechsel zu Beşiktaş zeigt, dass er damit hinter seinen ursprünglichen großen Ambitionen zurückbleibt. Monatelang war über das Interesse von Spitzenklubs wie Arsenal, Barcelona oder Bayern München spekuliert worden, doch letztlich machte keiner dieser Vereine ein konkretes Angebot.

Aus vertraglicher Sicht hat der in Belgrad geborene Stürmer finanziell gewonnen. In Istanbul erhält er ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro pro Saison sowie Boni und eine beträchtliche Handgeldzahlung. In dieser Hinsicht sind er und seine Vertreter als klare Gewinner hervorgegangen. Juventus hat derweil noch keinen klassischen Mittelstürmer gefunden, der ihn angemessen ersetzen kann, da Neuzugang Randal Kolo Muani ein beweglicher Angreifer ist, der sich lieber frei über die gesamte Angriffsreihe bewegt.