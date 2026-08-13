Jonathan Tah äußert sich vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund

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Jonathan Tah äußert sich vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund

Bayern Münchens Innenverteidiger Jonathan Tah hat seine Gedanken zum DFL-Supercup-Spiel vor der neuen Saison und zum Duell mit dem Hauptkonkurrenten Borussia Dortmund geteilt. Wie ixbt.com und andere Sportmedien berichten, betonte der Verteidiger, dass er bereit sei, den ersten Titel der Saison zu gewinnen, und die Defensivleistung der Mannschaft deutlich verbessern wolle. Goal.com berichtet darüber.

Der deutsche Nationalspieler, der seine zweite Saison bei Bayern München beginnt, möchte nach einem erfolgreichen Debütjahr einen weiteren großen Titel gewinnen. Die traditionell zu Saisonbeginn ausgetragene Partie bietet dem FC Bayern eine gute Gelegenheit, seine nationale Dominanz erneut unter Beweis zu stellen.

Der Kampf um den Titel und klare Ziele

Laut Jonathan Tah unterscheidet sich dieser Pokal zu Saisonbeginn durch seine Besonderheiten von anderen Wettbewerben. Dank der erfolgreichen Leistungen in der vergangenen Saison hat sich die Mannschaft die Möglichkeit erarbeitet, um diesen Titel zu kämpfen.

„Titel zu gewinnen, ist immer ein besonderes Gefühl. Und dieser Pokal unterscheidet sich von den anderen Trophäen im Laufe der Saison. Am Ende haben wir eine großartige Saison gespielt, und genau deshalb stehen wir zu Beginn der neuen Spielzeit um diesen Titel auf dem Platz. Natürlich treten wir an, um zu gewinnen“, betonte der Verteidiger.

Anpassung an die Mannschaft und die Rolle als Führungsspieler

Mit Blick auf seine Entscheidung für den Wechsel zu Bayern München zeigte sich der erfahrene Spieler mit seiner Wahl zufrieden. In kurzer Zeit wurde er zu einer wichtigen Figur der Mannschaft und erklärte, dass er sich in der neuen Umgebung sehr wohlfühle.

Der Fußballer betonte, dass er sich auf seine Entscheidung verlassen und den richtigen Weg eingeschlagen habe. Seine Mitspieler und Trainer hätten ihn sowohl als Spieler als auch als Mensch sehr gut aufgenommen.

Defensive verbessern und künftige Pläne

Nach einem vollen Jahr Erfahrung zeigt Jonathan Tah nun, dass er auch in der Kabine bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Für die Verbesserung der Defensivleistung hat er klare taktische Ziele festgelegt.

Seiner Ansicht nach hat die Mannschaft auf Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Saison ihre Fehler analysiert und plant, in jedem Spiel noch souveräner aufzutreten und den gesamten Fokus auf neue Siege zu richten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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