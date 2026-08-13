Dušan Vlahović wechselt in die Türkei: Ein bedeutender Abschluss für Juventus

Der Juventus-Stürmer Dušan Vlahović wird seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Der Transfer beendet nicht nur die Zeit des Angreifers beim Turiner Klub, sondern setzt auch einen Schlussstrich unter die jahrelangen Spekulationen um ihn. Laut Goal.com hatte der Serbe zwar davon geträumt, seine Karriere bei einem Topklub der Premier League oder La Liga fortzusetzen, wechselte letztlich aber für ein üppiges Gehalt zum Istanbuler Klub Beşiktaş. Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der im Januar 2022 für 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro Bonus von der Fiorentina verpflichtete Stürmer war einer der teuersten Transfers in der Geschichte von Juventus. Die Turiner statteten den 22-Jährigen mit einem enormen Gehalt von bis zu 12 Millionen Euro pro Saison aus und sahen in ihm einen Star der nächsten Generation, der die Mannschaft anführen könnte. Doch in viereinhalb Jahren entwickelte sich Vlahović nicht zum erwarteten Superstar.

Eine schwierige Phase und eine Führungsprobe

Vlahovićs Zeit bei Juventus fiel in eine der turbulentesten Phasen der Vereinsgeschichte. In dieser Zeit trat der gesamte von Andrea Agnelli geführte Vorstand zurück, während sich die Vereinsführung und der Trainerstab mehrfach veränderten. Der Serbe spielte unter Trainern wie Allegri, Motta, Tudor und Spalletti. Obwohl die allgemeine Unruhe im Klub seine Leistungen negativ beeinflusste, wurde vom wichtigsten Torschützen der Mannschaft weiterhin erwartet, das Team aus schwierigen Situationen zu führen.

Obwohl der Stürmer in 168 Einsätzen 68 Tore erzielte, wurde er häufig wegen seiner Emotionen und technischen Schwächen kritisiert, insbesondere wegen Problemen bei der ersten Ballannahme. Sein einziger Titel mit Juventus war die Coppa Italia 2024. Im Finale gegen Atalanta erzielte er das entscheidende Siegtor.

Finanzieller Erfolg und ein neues Ziel

Das nächste Ziel des Stürmers zeigte erneut, dass er nicht das von ihm erhoffte Niveau erreicht hatte. In den vergangenen Jahren hatten ihn Premier-League-Klubs, insbesondere Arsenal, sowie Barcelona und Bayern München auf dem Radar, doch konkrete Angebote dieser Vereine blieben aus. Daher erklärte sich der 26-jährige Serbe auf dem Höhepunkt seiner Karriere bereit, in der türkischen Süper Lig zu spielen.

Aus finanzieller Sicht war der Transfer dennoch ein uneingeschränkter Sieg für den Spieler und seine Agenten. In Istanbul erhält er ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro pro Saison, dazu Boni und ein beträchtliches Handgeld. Gleichzeitig hat Juventus noch immer keinen passenden Ersatz für Vlahović gefunden. Kolo Muani ist ein mobiler Angreifer, der sich gerne über die gesamte Offensivreihe bewegt und die Rolle eines klassischen Mittelstürmers im Strafraum nicht vollständig ausfüllen kann.