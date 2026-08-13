Starlink Tritt In Den Vietnamesischen Markt Ein Und Nimmt Bestellungen An

Starlink, der von Elon Musks SpaceX betriebene Satelliten-Internetdienst, hat in einem weiteren wichtigen Markt den Betrieb aufgenommen. Laut ixbt.com hat das Unternehmen in Vietnam begonnen, Bestellungen für Netzwerkanschlüsse anzunehmen, und damit einen weiteren Schritt bei seiner Expansion in Südostasien gemacht. Das Unternehmen berichtet dies.

Haushalte im Land können nun über die offizielle Website starlink.com.vn bezahlen und Verbindungstarife buchen. Die monatliche Abonnementgebühr für Privatkunden beginnt Berichten zufolge bei 1,13 Millionen Dong (etwa 43 US-Dollar). Außerdem müssen Nutzer ein spezielles Ausrüstungspaket erwerben.

Preise Für Ausrüstung Und Geschäftstarife

Die für den Netzwerkzugang erforderliche Ausrüstung kostet 8,66 Millionen Dong. Für Geschäftskunden gelten leicht abweichende Bedingungen: Die monatliche Mindestgebühr für Firmenkunden wurde auf 1,48 Millionen Dong festgelegt.

Laut der aktuellen Abdeckungskarte von Starlink ist Vietnam zum sechsten südostasiatischen Markt geworden, in dem der Satelliten-Internetdienst verfügbar ist. Zuvor war der Dienst bereits in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Timor-Leste vertreten.

Testzeitraum Und Regierungsentscheidung

Die vietnamesische Regierung erlaubte SpaceX im März 2025, Starlink im Testbetrieb zu starten. Dafür hoben die Behörden die Beschränkungen für ausländisches Eigentum in diesem Bereich auf.

Der Testzeitraum soll bis Ende 2030 dauern. Während dieser Zeit begrenzt die Regierung die Zahl der Abonnenten auf höchstens 600.000. Dies soll die Stabilität des Dienstes sicherstellen und eine schrittweise Erprobung der technischen Möglichkeiten ermöglichen.

Lokale Tochtergesellschaft Und Infrastruktur

Für diese Aktivitäten gründete SpaceX die lokale Tochtergesellschaft Starlink Services Vietnam. Das Unternehmen wurde im September 2025 mit einem Stammkapital von 30 Milliarden Dong (1,1 Millionen US-Dollar) registriert.

Nach Angaben der vietnamesischen Regierung wurde der Bau von vier Bodenstationen im Land genehmigt, um den stabilen Betrieb des Satelliten-Internetdienstes sicherzustellen. Dies soll die Verbindungsqualität weiter verbessern.