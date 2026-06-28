Khabib nennt 4 Teams, die bei der WM 2026 alle überraschen könnten

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Khabib nennt 4 Teams, die bei der WM 2026 alle überraschen könnten

Vor der K.o.-Runde der Weltmeisterschaft hat Khabib Nurmagomedov die Teams aufgezählt, die zu unerwarteten Ergebnissen fähig sind.

Unter den vom ehemaligen UFC-Champion gewählten vier Teams gibt es keine Turnierfavoriten. Jeder von ihnen trifft jedoch im Sechzehntelfinale auf einen starken Gegner und könnte für eine große Sensation sorgen.

Welche Teams hat Khabib gewählt?

Nach Meinung des 37-jährigen ehemaligen Kämpfers und UFC-Hall-of-Famers Nurmagomedov könnten die folgenden Nationalmannschaften in den Playoffs viele überraschen:

«In den Playoffs wird es sicher noch interessanter. Japan, Kolumbien, Senegal und Marokko könnten viele stark überraschen», schrieb Nurmagomedov.

Harte Prüfungen für die vier Teams

Alle von Khabib genannten Nationalteams treten im Sechzehntelfinale gegen ernstzunehmende Gegner an.

Team

Playoff-Gegner

Marokko

Niederlande

Japan

Brasilien

Kolumbien

Ghana

Senegal

Belgien

Besonders die Begegnungen Japan gegen Brasilien und Marokko gegen die Niederlande wecken großes Interesse.

Gibt es eine Chance auf eine Sensation?

In der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft zählen die Vorbereitung und die Leistung an einem bestimmten Tag mehr als der Name oder die Geschichte eines Teams.

Japan mit seinem disziplinierten und schnellen Fußball, Marokko mit seiner stabilen Defensive, Senegal mit seiner physischen Überlegenheit und Kolumbien mit seinem offensiven Stil könnten ihren Gegnern ernsthafte Probleme bereiten.

In den Playoffs reicht ein einziger Fehler aus, um aus dem Turnier auszuscheiden. Daher können sich auch die Favoriten nicht ausruhen.

Wird Khabibs Vorhersage eintreffen?

Wenn mindestens eines der von Nurmagomedov gewählten Teams einen Favoriten ausschaltet, wäre dies eine der größten Sensationen des Sechzehntelfinals.

Nun die Hauptfrage: Kann Japan Brasilien, Senegal Belgien oder Marokko die Niederlande stoppen?

Welches der vier von Khabib genannten Teams wird Ihrer Meinung nach die größte Sensation erleben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie den Artikel an Fußballfans.

Khabib NurmagomedovJapanKolumbienSenegalMarokko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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