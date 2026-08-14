Islam Makhachev enthüllt sein größtes Ziel in der UFC-Historie: Eine neue MMA-Spitze!

UFC-Star und amtierender Weltergewichts-Champion Islam Makhachev hat seine nächsten großen Ziele im Mixed Martial Arts (MMA) verraten.

Der russische Kämpfer betonte, dass er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Gipfel erreicht habe. Nun wolle er eine Siegesserie aufstellen, die in die MMA-Geschichte eingeht und kaum zu wiederholen sein wird.

„Das Ziel ist eine Siegesserie von 20 Kämpfen“

Über die neue Marke, die er sich gesetzt hat, sagte Makhachev:

„Wir haben bereits alle Rekorde gebrochen, die man überhaupt brechen konnte. Jetzt sollten wir vielleicht eine Siegesserie von 20 Kämpfen aufstellen. Das wäre eine unglaubliche Leistung. Wenn wir es schaffen, 20 Kämpfe in Folge zu gewinnen, wird diesen historischen Rekord mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemand mehr brechen können.“

Der nächste Schritt zum Rekord: 16. August, UFC 330

Islam Makhachev hat im Octagon inzwischen eine Siegesserie von 16 Kämpfen aufgestellt. Um diese Zahl um einen weiteren Sieg zu erhöhen und dem Rekord näherzukommen, wartet nun die nächste große Herausforderung auf ihn.

Zur Erinnerung: Am 16. August findet in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania UFC 330 statt. Im Hauptkampf verteidigt Islam Makhachev seinen Meisterschaftsgürtel gegen den ungeschlagenen irischen Herausforderer Ian Machado Garry .

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