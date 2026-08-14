Usbekistans U-20-Nationalmannschaft trifft in Taschkent auf Südkorea!

Usbekistans U-20-Nationalmannschaft tritt in die letzte entscheidende Vorbereitungsphase vor der Qualifikation zur Kontinentalmeisterschaft ein.

Der erfahrene Trainer Jamoliddin Rachmatullajews Team trifft am 25. August in Taschkent auf eine der stärksten Nachwuchs-Nationalmannschaften Asiens — Südkoreas U-20-Auswahl in einem internationalen Freundschaftsspiel.

Letzter Test vor der Kontinental-Qualifikation

Es wurde bekannt gegeben, dass vom 25. August bis zum 6. September die Qualifikationsspiele für den U-20-Asien-Cup ausgetragen werden. Für unsere Mannschaft, die sich gründlich auf dieses kontinentale Turnier vorbereitet, wird das Duell gegen die koreanischen Altersgenossen der wichtigste und entscheidende Test vor den offiziellen Spielen sein.

Cheftrainer Jamoliddin Rachmatullajew möchte in diesem Testspiel die körperliche und taktische Verfassung seiner Stammspieler umfassend überprüfen und die optimale Taktik für die offiziellen Qualifikationsspiele auswählen.

Das umkämpfte Freundschaftsspiel in einem Stadion von Taschkent dürfte für unsere jungen Fußballer eine große Herausforderung und eine wertvolle Lehrstunde werden.

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